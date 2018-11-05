Akbank, 50 bin öğrencinin eğitim ihtiyacını karşıladı

İSTANBUL (AA) - Akbank, "Bir Gülüşün Yetmiş" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye'nin 50 ilinde 141 okulda öğrenim gören 50 bin öğrencinin kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 70. yılında eğitime destek olmak amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan banka, İhtiyaç Haritası platformu ile iş birliği yaptığı "Bir Gülüşün Yetmiş" sosyal sorumluluk projesi ile tüm Türkiye'yi gülümsemeye davet etti.

#Birgülüşün70 hashtag'i ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan gülümseyen fotoğraflar ya da birgulusun70.com'a girip bırakılan her bir gülücük eğitime desteğe dönüştü. Bu kapsamda, Türkiye çapında öğretmenlerin İhtiyaç Haritası platformuna girdiği kitap ve kırtasiye talepleri okulların başlaması ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Batman, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'ın da aralarında bulunduğu 50 ildeki 141 okulda öğrenim gören 50 bin öğrencinin kitap ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

Kargo şirketinin ulaşım ağında olmayan lokasyonların kitap ve kırtasiye ihtiyaçları, Akbank'ın tüm Türkiye'de yer alan şubelerinde görev alan Akbanklılar tarafından okullar ziyaret edilerek doğrudan teslim edildi.





- "Türkiye'nin gülümsemesi, 50 bin çocuğun gülümsemesini sağladı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, yıllardır sürdürdükleri kurumsal sosyal sorumluluk projelerine, bankanın kuruluşunun 70. yılında bir yenisini eklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir Gülüşün Yetmiş projesi ile Türkiye'yi gülümsemeye davet ettik. Türkiye'nin her bölgesinden gelen gülümsemeler, ülkemizin dört bir yanındaki çocukların gülümsemelerine dönüştü. İhtiyaç Haritası platformunda, bankamızın kuruluş yıl dönümünde, 50 ilden 141 okuldaki 50 bin öğrencinin kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Ülkemizin en ücra köşelerinde çalışan öğretmenlerimizin ilettiği kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını şube çalışanlarımız aracılığıyla doğrudan kendilerine ulaştırdık. Türkiye'nin gülümsemesi, 50 bin çocuğun gülümsemesini sağladı."

