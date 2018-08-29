Akbank 17 ödülle Grand Stevie Winner unvanını aldı

İSTANBUL (AA) - Akbank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden International Business Awards (Uluslararası İş Dünyası Ödülleri) kapsamında, 6 kategoride 17 Stevie ödülünün sahibi olarak Türkiye’den katılan şirketler arasında en çok ödül alan marka oldu. Marka, Grand Stevie Winner unvanı alarak tüm dünya sıralamasında 6. sıradan ilk 10’a girdi.

Akbank açıklamasına göre, iş dünyası tarafından yakından takip edilen Stevie Awards sonuçları açıklandı. Akbank, bu yıl 74 ülkeden 3 bin 900 katılımın yapıldığı dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı Stevie Ödülleri’nde, “4 Altın", "5 Gümüş” ve “8 Bronz” olmak üzere toplam 17 ödül birden kazandı. Böylece marka Grand Stevie Winner unvanı alarak tüm dünya sıralamasında 6. oldu.

Bankacılığın geleceğini bugünden müşterilerine sunan ve teknoloji yatırımlarına devam eden Akbank, bu yıl mobil uygulamalardan pazarlama projelerine kadar pek çok kategoride aldığı ödüllerle sayıyı 17’ye çıkardı.







- Akbank Stevie’de ödülleri topladı





Açıklamada verilen bilgilere göre, bu yıl 15. kez düzenlenen Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri’ni kazananlar, küresel düzeyde birçok alanda uzmanlaşmış toplam 270 profesyonelin iki aylık yoğun çalışmaları sonucunda belirlendi.

Bu kapsamda, International Business Awards Jürisi, Akbank’ı şu alanlarda ödüllendirdi:



1 - Mobil Site ve Uygulama Ödülleri Kategorisi



Eğitim ve Başvuru- Akbank Akademi Mobil Uygulama : ALTIN STEVIE



2 - Mobil Site ve Uygulama Ödülleri Kategorisi



Müzik - Akbank Sanat - Şehrin Caz Hali: ALTIN STEVIE



3 - Mobil Site ve Uygulama Ödülleri Kategorisi



Eğitim - Akbank Akademi Mobil Uygulama : ALTIN STEVIE



4 - Web Sitesi Ödülleri Kategorisi



Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar- Akbank Sanat Web Sitesi: GÜMÜŞ STEVIE



5 - Halkla İlişkiler Ödülleri Kategorisi



Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası- 27. Akbank Caz Festivali: BRONZ STEVIE



6 - Halkla İlişkiler Ödülleri Kategorisi



Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası- Ai Weiwei Sergisi Sponsorluğu: BRONZ STEVIE



7 - İnsan Kaynakları Ödülleri



Yılın İnsan Kaynakları Ekibi- Tebrikler Akbanklı: GÜMÜŞ STEVIE



8 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi



Yılın Markalı İçerik Kampanyası: Babalar Günü Kampanyası-Baba Bank: BRONZE STEVIE



9 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi



Yılın Bağlantılı Topluluğu- Akbank Sanat Instagram Kampanyası #FILMOLSUN: GÜMÜŞ STEVIE



10 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi



Kurumsal İtibar / Profesyonel Hizmetler- Akbank 70. Yıl / Yetmişiz: BRONZ STEVIE

11 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi

Kartlar - Akbank Axess Mobil Uygulama: ALTIN STEVIE



12 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi



Finansal Ürün ve Hizmetler- Akbank Hayatın Kalbinde Kampanyası: BRONZ STEVIE



13 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi



Yılın Online Pazarlama Kampanyası- Akbank Yatırım Hizmetleri- Instagram’da Evlilikler: BRONZ STEVIE



14 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi



Yılın Küçük Bütçeli Pazarlama Kampanyası- Akbank Yatırım Hizmetleri- Instagram’da Evlilikler: BRONZ STEVIE



15 - Yeni Ürün Ödüllere Kategorisi



Yılın En İyi Ürün / Hizmeti- Akbank Fijital Pazarlama Deneyimi: GÜMÜŞ STEVIE



16 - Yeni Ürün Ödüllere Kategorisi



Yılın En İyi Ürün / Hizmeti- Medya & Eğlence- Akbank Sanat- Şehrin Caz Hali: GÜMÜŞ STEVIE



17 - Yeni Ürün Ödüllere Kategorisi



Yılın En İyi Ürün / Hizmeti- İçerik- İçerik Pazarlama Çözümleri- Akbank Sanat- Şehrin Caz Hali: BRONZE STEVIE

