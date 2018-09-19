Akay'dan Vali Toraman'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tokat Valisi Ömer Toraman’ı ziyaret etti.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay, Toraman'ı ziyaret ederek Turhal Şeker Fabrikası'nın 85. kampanya dönemi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Valilik çıkışında gazetecilere açıklama yapan Akay, Vali Toraman'a çalışmalar hakkında bilgi arz edilmesinin önemli olduğunun inancıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Vali Toraman'ın Turhal Şeker Fabrikası'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Akay, Turhal Şeker Fabrikasını başarılı bir şekilde çalıştırma azim ve kararlılığı içerisinde olduklarını bildirdi.