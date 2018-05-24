Akaryakıt istasyonunda silahla yaralama ve rehin alma

AMASYA (AA) - Amasya'da bir akaryakıt istasyonu sahibi, tartışma sırasında personelini silahla yaraladı. Rehin aldığı 4 kişiyi kısa süre sonra bırakan zanlıyı ikna çalışmaları sürüyor.

Kent merkezi Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda, işletme sahibinin çıkan tartışmada pompacı olarak çalışan personeli silahla yaraladığı, 4 kişiyi de istasyonun idari bölümünde rehin aldığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kısa süre sonra rehineleri bırakan zanlıyı ikna çalışmaları devam ediyor.







