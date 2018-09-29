Akaryakıt istasyonu 5 yıllığına kiralanacak

NEVŞEHİR(MHA) Taşınmazın kira ihalesi,08 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 9:30 da Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacak.

Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair alınmış belge,

Tahmini bedelin % 3’ü tutarında geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu, Dosya bedeli tahsilat makbuzu, İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi gerekiyor.

İhale üzerinde kalan müşteri, yurtiçi akaryakıt dağıtıcı lisans sahibi olup, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun yayınlamış olduğu 2017 yılı için yurtiçi akaryakıt satış ve pazar payı en az % 5 (Yüzde beş) olan şirketler dışında herhangi bir şirket ile satış veya bayilik sözleşmesi yapamaz. Her türlü izin, ruhsat vb. işlemlerinin gereği ve sorumluluğu müşteriye ait. Müşterinin alacağı her türlü izin ve ruhsatın süresi kira sözleşmesinin bitiş tarihinden fazla olamaz. Bu ihaleye ait dosya bedeli 1000 TL olup, mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (Nevşehir İl Özel İdaresi) alınabilir.