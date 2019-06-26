Akar-Stoltenberg görüşmesi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Görüşmede, bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO Karargahı'ndaki görüşmesinde bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Görüşmede, bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.