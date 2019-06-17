Akar ile Şoygu telefonda görüştü

ANKARA(AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı, bölgede barış, istikrarın sağlanması ve ateşkesin muhafazası için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Akar ve Rus mevkidaşının telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede İdlib başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulandığı görüşmede, bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.