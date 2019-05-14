Akar ile Şoygu Suriye'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib'deki son gelişmeler, bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler ve güvenlik konuları ele alındı.