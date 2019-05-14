Akar ile Şoygu Suriye'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Akar-Şoygu görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler, bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.
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