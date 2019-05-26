Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, tekrar başsağlığı diledi - Erdoğan: - "Batıkent Gençlik Merkezi'ne inşallah Ceren'in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak"