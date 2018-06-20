“AK Parti'yle sağlıkta herkes eşit hizmet almaya başladı”

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Milletvekili ve adayı Yusuf Başer, iktidarları döneminde yaptıkları reformlarla sağlık hizmetine herkesin eşit şekilde erişimini sağladıklarını söyledi.

Başer, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ederek, burada tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla sohbet etti.

Ziyareti sorasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin Yozgat Şehir Hastanesi olduğunu belirten Başer, hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu ve vatandaşın en iyi sağlık hizmetini aldığını söyledi.

Başer, AK Parti iktidarının sağlıkta dünyada örnek reformlar yaptığını ve insanlar arasında eşitliği getirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarından önce insanlar hastanelerde rehin kalıyor, memur, işçi ayırımı yapılıyor, insanlar istediği hastaneye gidemiyor, istediği sağlık hizmetini alamıyordu. AK Parti iktidarıyla birlikte insanlar arasında ayrımı kaldırdık. İşçisi de memuru da eşit sağlık hizmeti almaya başladı. Üniversite hastanesinin önünden gecemeyen vatandaşımız AK Parti ile üniversite hastanelerinde hizmet almaya başladı."

Türkiye'de bugün insanların artık nüfus cüzdanıyla gittiği her hastanede en iyi sağlık hizmetini aldığını belirterek, "AK Parti iktidarı, şimdi de 5 yıldızlı otel konforunda şehir hastaneleriyle ülkemizi donatıyor. Bunlardan biri de Yozgat Şehir Hastanesidir. Yozgatlı buradan en iyi şekilde yararlanmaya başladı. Yozgat'a bu hastaneyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazandırmıştır. AK Parti iktidarı kazandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Başer, şehir hastanesinin aynı zamanda istihdama katkı sağladığına işaret ederek, hastanede çalışan sayısının ikiye, üçe katlandığını sözlerine ekledi.