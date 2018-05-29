AK Parti'nin Siirt mitingi

SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil. Mesele Türkiye'nin güçlenerek büyümesini geciktirme, mesele Türk insanının zenginliğinin, her alanda gelişmesinin hazmedilememesi." dedi.

Yıldırım, partisinin Siirt Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, bir yandan terörle kararlılıkla mücadele ederken diğer yandan Siirt'in geciken hizmetlerini de birer birer yaptıklarını belirtti.

Devletle millet arasındaki mesafeyi kaldırdıklarını, vatandaşla devleti kucaklaştırdıklarını vurgulayan Yıldırım, oynanan oyunların farkında olunmasını istedi.

Yıldırım, terörün şiddet sarmalında en fazla acıyı Kürtlerin çektiğini, en fazla Kürt gençlerin katledildiğini hatırlattı.

Başbakan Yıldırım, "Çocukları kandırarak dağa çıkaranlar en çok bu memleketin evlatlarına zarar vermediler mi? Şimdi artık dağa çıkaramıyorlar. Dağa çıkışlar bitti. Yavrularımız geleceğe bakıyor, dağa bakmıyor. Çünkü dağda gözyaşı, zulüm var." diye konuştu.

Yıldırım, gelecekte refahı, mutluluğu yakalamış, doğusuyla batısıyla muasır medeniyetler seviyesine çıkmış bir Türkiye olduğunu bildirdi.

Terör örgütünün çocuklar okumasın diye okulları yaktığını, tünelleri bombaladığını, iş makinelerini yaktığını, işçileri kaçırdığını anımsatan Yıldırım, evlatları katil yapanlara, kalem tutması gereken ellere silah verenlere hesap sorma vaktinin geldiğini ifade etti.

- "Bunların vatan, bayrak, millet sevgisi yok"

Terörün can evinden vurduğu anaların acılarının dinmesini istediğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"24 Mayıs 2016'da Başbakan olarak tayin edildiğimde, bölücü terörü bu milletin gündeminden çıkaracağız, milletim rahat olsun dedim. Bugün terör Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır, Siirt'in gündeminden de çıkmıştır. Annelerin gözyaşlarını dindirecek ve terörün gençlerimizi kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Artık evlatlarınızı kandıramıyorlar, dağa çıkaramıyorlar, çıkaramayacaklar. Devlet ile millet arasına fitne tohumları bundan sonra ekemeyecekler. Aramıza giremeyecekler. Kürt kardeşimin gönlüne sevgi, samimiyet ekiyoruz. Kardeşliğin filizlendiğini de burada görüyorum. Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil. Mesele Türkiye'nin güçlenerek büyümesini geciktirme, mesele Türk insanının zenginliğinin, her alanda gelişmesinin hazmedilememesi."

Bu örgütlerin proje örgütü olduğunu, bunların ipinin dışarıdakilerin elinde bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bunların asla ve asla vatan, bayrak, millet sevgisi yok. Bunlar öldürmekten, kandan, zulümden başka hiçbir şey bilmezler, hiçbir iş yapmazlar. Hiçbir sorun büyüyen Türkiye'yi engellemeye çalışan küresel güçlerle çözülmez. Küresel güçler sadece sorunları daha da artırır. Varsa sorunumuz yine kendimiz çözeceğiz. Beraber konuşacağız, çalışacağız. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Biz bize benzeriz. Birlikte değerliyiz, anlamlıyız, hep birlikte Türkiye'yiz." diye konuştu.

(Sürecek)