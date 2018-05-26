AK Parti'nin seçim beyannamesi

KIRŞEHİR (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir Sen) Kırşehir Şube Başkanı Oktay Cebeci, AK Parti'nin seçim beyannamesinde öğretmenlerle ilgili müjdelerin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Cebeci, yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen'in uzun yıllardır toplu sözleşme konularına taşıdığı, 3600 ek gösterge talebinin eğitimin verimliliğini ve niteliğini artıracağını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım ile yapılan görüşmelerde, kamu görevlilerinin bazı talep ve beklentilerini içeren özel bir çalışma dosyasının verilmesinin ardından 3600 ek gösterge durumunun çok olumlu karşılandığına vurgu yapan Cebeci, şunları kaydetti:

"AK Parti seçim beyannamesinde ek gösterge açıklanmasıyla özellikle 3600 ek göstergenin kamu görevlilerine verilmesi çok olumlu karşılanarak, bizleri mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmenlerin ve bazı kamu görevlilerinin ek göstergelerinin arttırılması noktasındaki müjdesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sözün yerine getirilmesinde takipçisi olacağımızı önemle vurguluyoruz."