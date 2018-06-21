AK Parti'nin Polatlı Mitingi

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "16 yıl boyunca gece demeden gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi kalkındırmak için, demokrasisini geliştirmek için durmadan çalıştık, çabaladık, Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Türkiye'yi kalkınma yolunda dünyanın 17'nci ekonomisi haline getirdik. Bütün bunları yaparken vesayetlerle, darbelerle, kumpaslarla da mücadele ettik." dedi.

Yıldırım, partisinin Polatlı Cumhuriyet Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

"Polatlı'dan, bereketin, bolluğun merkezinden, istiklal mücadelesinin efsane şehrinden bütün Türkiye'yi muhabbetle selamlıyorum." diyen Yıldırım, "Size milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim." ifadesini kullandı.

Polatlı'nın yine çok heyecanlı ve çok coşkulu olduğunu belirten Yıldırım, "Polatlı, 24 Haziran'a hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını cumhurbaşkanı olarak rekor oyla seçecek miyiz?" diye sordu. "Evet" cevabını alan Yıldırım, "Polatlı işi bitirmiş. Polatlı pazar gününü iple çekiyor iple." dedi.

Polatlı'nın ülkeyi yeni hedeflere taşımada her zaman destek verdiğini dile getiren Yıldırım, "Polatlı, her zaman Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, AK Parti'nin yanında yer aldınız. Polatlı, pazar günü 'seçim zafer bayramını kutlamaya hazır mısın? Birliğimiz, kardeşliğimiz için kutlu yürüyüşe var mısınız? İstiklal için, istikbal için durmak yok yola devam." diye konuştu.

- "Yolumuza taş koymaya çalışanların canına ot tıkayarak bugünlere geldik"

Yıldırım, Polatlı'nın, 24 Haziran'ın ne demek olduğunu çok iyi anladığını belirterek, "Polatlı, 'Vakit karar vakti' diyor. 'Vakit Polatlı vakti' diyor. 'Vakit Türkiye vakti' diyor." ifadesini kullandı.

"Gençler, ak gençler, siz bizim bugünümüzsünüz, yarınımızsınız, aydınlık geleceğimizsiniz, başımızın tacısınız." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"16 yıl boyunca gece demeden gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi kalkındırmak için, demokrasisini geliştirmek için durmadan çalıştık, çabaladık, Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Türkiye'yi kalkınma yolunda dünyanın 17'nci ekonomisi haline getirdik. Bütün bunları yaparken vesayetlerle, darbelerle, kumpaslarla da mücadele ettik. Bir yandan milletimizin hayalini gerçeğe dönüştürürken diğer yandan da Türkiye'nin önüne taş koymaya çalışanların, yolumuza taş koymaya çalışanların da canına ot tıkayarak bugünlere geldik. Polatlı, 15 Temmuz'da tankların paletine çomak soktunuz, alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Polatlı, şimdi de milletin geleceğine çomak sokacaklara 'dur' diyecek misiniz? Türkiye'nin yolunu kesmek isteyenlere 'dur' diyecek misiniz? Polatlı işi biliyor, işi bitirmiş Polatlı. Polatlı, size düşen, Ankara'da rekor kırmaktır, birinci olmaktır birinci."

- "16 yıldır Türkiye'yi kalkındırıp, ülkemizin değerine değer katıyoruz"

"İlçe başkanınızın bu gayretlerini sandıklara dolu dolu taşımaya hazır mısınız?" sorusuna "Evet" karşılığını alan Yıldırım, şunları söyledi:

"16 yıldır Türkiye'yi kalkındırıp, ülkemizin değerine değer katıyoruz. Dünyada büyük bir kriz var. 2008'den beri dünya ekonomik krizle boğuşuyor. Ancak bu krizde dünyanın en büyük projelerini yapan tek bir ülke var, o ülkenin adı Türkiye'dir. Polatlı'yı, hızlı trenin merkezi yapacağız dedik, yaptık mı? Polatlı'dan Ankara'ya, İstanbul'a, Eskişehir'e, Konya'ya hızlı trenle gidiyor musunuz? Her gün 2 bin Polatlılı kardeşimiz hızlı tren kullanıyor. Polatlı bunların daha fazlasını hak ediyor. Hızlı treni yaparken, 'Efendim, Polatlı Ankara'ya çok yakın, onun için buraya hızlı treni uğratmayalım' dediler. Ben de dedim ki 'Arkadaşlar aklınızı başınıza alın. Polatlı istiklal mücadelesinin tarihini yazan yerdir. Polatlıyı nasıl pas geçersiniz.' Oraya hızlı tren garını yaptık ve Polatlı'ya hızlı treni getirdik."

"Yolların kralı Binali Yıldırım" sloganları üzerine Yıldırım, "Gençler, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. İlla bir şey diyecekseniz, 'Yolların mimarı' diyebilirsiniz. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.

(Sürecek)