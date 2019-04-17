AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesi (2)

ANKARA (AA) - AK Parti'nin, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, İstanbul'da 2 bin 308 adet oy kullanan kısıtlı seçmen ile bin 229 adet yerine oy kullanılan ölü seçmen tespit edildiği, kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların toplamının 19 bin 350 olduğu belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz tarafından dün YSK'ye sunulan dilekçede, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin neticesine müessir olaylar ve haller" başlığı altında, tespit edilen durumlar sıralandı.

Dilekçede, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki kanuna aykırı olarak kısıtlılar tarafından veya ölü seçmenler adına kullanılmış oylar ve mükerrer seçmenlerle ilgili tespitler ayrı başlık altında yer aldı.

İlgili yasa gereği kimlerin oy kullanamayacağı, yani kısıtlı olduğunun belirlendiği aktarılan dilekçede, tespitler sonucu 2 bin 308 adet oy kullanan kısıtlı seçmen, bin 229 adet yerine oy kullanılan ölü seçmen, 10 bin 290 adet hem cezaevi hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmen, 5 bin 287 adet İstanbul seçmen listesine kayıtlı hükümlü seçmen, 236 adet İstabul'da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmen kayıtları tespit edildiği bildirildi.

Dilekçede, mükerrer kayıtlı bu seçmenler yerine yerleşim yerlerinde oy kullanılıp kullanılmadığı konusunun, seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek önemli bir konu olduğu belirtildi.

Kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların toplamının 19 bin 350 olduğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin 'gizli oy' ilkesi gereğince hukuken ve fiilen olanaksız olduğu aşikardır. Ayrıca, kurulun gündeminde bulunan Büyükçekmece İlçemiz ile ilgili itiraz dosyasında da birçok kısıtlı, mükerrer ve usulsüz kaydedilen seçmenin sandıkta oy kullandığına dair başlatılan idari ve cezai soruşturmalar devam etmekte olup önemli delillere ulaşılmıştır.

Söz konusu sahte seçmen kaydetme işi kesinlikle normal bir seçmen nakli ve yerleşim yeri adres değişikliği işi değildir. Burada yapılan, ilgili kişinin belediye imkanlarını da kullanarak numarataj alması ile hayali binalar oluşturarak, normal binalara olmayan daireler ekleyerek, inşaatı devam eden binalar ve kamu binalarını mesken göstererek seçim sonucuna etki edecek şekilde usulsüz seçmen kaydedilmesidir.



Tüm bu usulsüz ve sahte işlemlerin on binlerce kişiyi etkilediği tahkikat dosyası ile ortaya çıkmıştır. Büyükçekmece İlçemizde de yaşanan bu müessir olayların İstanbul iline bağlı Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede yapılmış olabileceği ihtimal dahilindedir."

- Zihinsel engelli seçmen

Dilekçede diğer önemli bir tespit olarak da seçimden sonra İstanbul'un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21 bin 782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığının belirlendiği aktarıldı. Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli olduklarının tespit edildiği kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki iki aday arasındaki oy farkının 13 bin 500 civarında olduğu düşünülürse on binlerce zihinsel engellinin oy kullandığı bu seçimlerde seçmen iradesinin sandığa doğru ve güvenli yansıtılamaması nedeni bile başlı başına seçimin yenilenmesine sebep oluşturmaktadır."

- Sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler

Dilekçede, sandık kurullarının oluşturulmasına dair tespit edilen usulsüzlükler de ayrı başlık altında sıralandı.

Kanun koyucunun, sandık başkanlık görevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi esasını getirdiği, sandık kurulu üyelerinin de nasıl belirleneceğinin kanunda açık olduğu hatırlatılan dilekçede, buna aykırı olarak 31 bin 280 sandık başkanının 6 bin 539'unun kamu görevlisi olmayanların arasından, yine 31 bin 280 sandık kurulu memur üyesinin 13 bin 84'ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından belirlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Toplamda 62 bin 560 sandık başkanı ve memur üyenin 19 bin 623'ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından, il ve ilçe dışından görevlendirmeler yapıldığı, sivil askeri personel gibi görev yapamayacak olanların da listeye eklendiği ve görev verildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Dilekçede, tespit edilebildiği kadarıyla 32 kişinin Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde halen hademe, hizmetli, aşçı, garson, şoför, bahçıvan, hemşire ve benzeri görevlerde bulunan sivil personelin ilgili kanun maddesi ve YSK kararlarına aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak atandığı ifade edildi.

Ayrıca Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkartılan ve kamu hizmetinden yasaklanmış 12 kişinin sandıklarda, sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak görev ifa ettiklerinin tespit edildiği belirtilen dilekçede, YSK tarafından yapılacak detaylı araştırmalarda bu sayının daha da artacağının düşünüldüğü kaydedildi.

AK Parti'nin dilekçesinde, sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulması nedeniyle bazı olumsuzlukların da yaşanmış olabileceğine işaret edilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulması nedeniyle oy verme esnasında sandık başında seçmene telkinde bulunulduğu ve yanlış yönlendirildiği, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının seçmene eksik veya fazla verildiği, oy sayımında partiler arasında kaydırmalar ve yanlış işlemler yapıldığı, oy sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanaklarının usulüne uygun tutulmadığı ve torba içerisinde bulunamadığı gibi durumların ortaya çıkmasına sebebiyet verilmiştir.

Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) için oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 865 bin 262 iken, ilçe Belediye Başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 851 bin 159'dur ve fark 14 bin 103'tür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçersiz oy sayısı 314 bin 243 iken, ilçe Belediye Başkanlığı için geçersiz oy sayısı 282 bin 566'dır ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine fark 31 bin 677'dir. Bu husus sandık kurulunca seçmene fazla veya eksik İBB oy pusulası verilmesinden kaynaklandığını açıkça ortaya koymaktadır.

Tüm bu anlatım ve değerlendirmeler ile dosya eklerinin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılarak tespitlerinin yapılması gerekmektedir."

(Bitti)