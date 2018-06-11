AK Parti'nin Niğde mitingi

NİĞDE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, sen önce bu büyüme denilen kavramın ne olduğunu bir öğren, ekonomistlerine bir sor. Bu büyüme nedir? 'Bu ranta aittir' diyor. Bu büyüme denilen olay, o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir ama onun işçisi, çalışanı yok mu, devlet olarak benim memurum yok mu, bunlara yansımıyor mu?" dedi.

Erdoğan, Niğde Belediye Meydanı'nda düzenlenen partisinin mitingindeki konuşmasında, elektrikli otomobil üreten "Tesla" firmasının Üst Düzey Yöneticisi ve iş adamı Elon Musk'ın kendisini ziyaret ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu (Muharrem İnce) zannediyor ki hala biz dizelle araç üreteceğiz, yerli, milli. Onu da üretiriz de ama biz şu anda elektrikli ve akülü bunları üreteceğiz. Bay Muharrem, sen bu işlerden anlamazsın, zaten anlayana kadar da 24 Haziran geliyor. Ama 24 Haziran'dan sonra sana vakit ayırabiliriz." ifadesini kullandı.

Karaman-Ulukışla-Mersin hızlı tren hattının 244 kilometre uzunluğunda ve inşasının iki kesim halinde devam ettiğine işaret eden Erdoğan, Samsun-Kayseri-Ulukışla-Mersin-İskenderun arasındaki mevcut demiryolu koridoruna ilave olarak, Samsun-Çorum-Kırıkkale-Aksaray-Ulukışla arasında bir hızlı tren hattının yapıldığını bildirdi.

Erdoğan, hem yolcu hem de yük taşımacılığının yapılacağı hattın nihai proje çalışmalarının sürdüğünü ve 2023'te de tamamlanacağını açıkladı.

Niğde-Kayseri-Mersin-Adana-Osmaniye demiryolu hattının sinyalli elektrikli hale getireceklerini aktaran Erdoğan, şehre son 16 yılda 10 baraj, 3 gölet kazandırdıklarını, 5 baraj ve bir gölet daha inşa edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, son 16 yılda inşa edilen sulama projeleriyle Niğde'de 23 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, "Yapımı devam eden sulama tesisleriyle 41 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. İçme suyu arıtma tesisiyle Niğde şehir merkezine içme ve kullanma suyunu sağladık. Niğde'nin uzun vadede içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak Ecemiş kaynakları içme suyu tesislerinin projeleri hazırlanıyor." diye konuştu.

- "Sen önce 'büyüme' denilen kavramı öğren"

Niğdeli çiftçilere toplamda 690 milyon tutarında tarımsal destek verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç.' 7,4 ilk çeyrekte Türkiye büyüme kaydetti. OECD ülkelerinde bir numara olduk, G20 ülkeleri içerisinde Hindistan'dan sonra ikinci olduk. Bugün Malatya'da konuşuyor, soruyor çiftçiye ve esnafa. '7,4 büyüme sizin gelirinize yansıdı mı?' Bay Kemal, sen bu söylediğine inanıyor musun? Sen önce bu 'büyüme' denilen kavramın ne olduğunu bir öğren, kendi ekonomistlerine bir sor büyüme nedir. Ne diyor? 'Bu ranta aittir' diyor. Bu büyüme denilen olay, tabii ki o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir ama onun işçisi, çalışanı yok mu, devlet olarak benim memurum yok mu, bunlara yansımıyor mu?

İşte bu çiftçilere verdiğimiz paraları biz hangi kaynaktan veriyoruz Bay Kemal? Büyüdüğümüz, güçlendiğimiz için işte bu paraları veriyoruz. Bu yollar nereden yapılıyor Bay Kemal, Bay Muharrem nereden yapılıyor bunlar? Yükleniyoruz ama anlamıyorlar. Cehalet çok kötü bir şey."

Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan Niğdeli çiftçilere yüzde 50-80 arasında hibe verdiklerini belirtti.

Son 16 yılda toplam 25 bin Niğdeli vatandaşı İŞKUR kanalıyla işe yerleştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Eğer küçülen bir ülke ve ekonomi olsak bunları yapabilir miydik? Niğde'ye verdiğimiz 185 trilyon liralık teşviklerden, 118 bin işverenimiz ve sigortalımızın yararlanmasını sağladık. Bay Kemal, büyüyen ülke bunu yapar." diye konuştu.

- "Cephedeki askere sataşan..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerden 24 Haziran'da tercihlerini hizmet siyasetinden yana kullanmaları, cumhurbaşkanlığında kendisine milletvekilliğinde de AK Parti'ye destek olmaları için söz istedi.

"Muhalefetin adaylarının halini görüyorsunuz. Üç benzemez miting meydanlarında seçim vaadi olarak yatırımları durdurmaktan, kapatmaktan, projeleri rafa kaldırmaktan bahsediyor." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlar yıkım ekibi, biz inşa. Biri kafayı İstanbul'a inşa ettiğimiz dünyanın en büyük havalimanına takmış, diğeri sabah akşam şehir hastaneleriyle uğraşıyor. Öteki dünyanın dört bir ucunda ecdat yadigarı eserlere... 'TİKA'yı, AFAD'ı kapatacağım' diyor.

Ne cins bunlar ya, hale bak. AFAD hastalarla uğraşıyor, nerede düşkün varsa onlarla uğraşıyor. TİKA da dünyanın dört bir ucunda nerede tarihi eserlerimiz varsa bunların inşasıyla uğraşıyor. İnanın bunların hallerini gördükçe ülkemiz ve geleceğimiz adına üzülüyorum.

Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet anlayışı var? Siz hiç Avrupa'da yatırım düşmanlığı yapan bir muhalefet partisi gördünüz mü? Siz hiç dünyanın gelişmiş ülkelerinde havalimanlarını kapatmaktan bahseden bir muhalefet adayı işittiniz mi? Siz hiç morali yerine gelsin diye cephedeki askere sataşan bir cumhurbaşkanı adayı duydunuz mu?"

- "Adaylık sürecinde milletin başına diktatör kesilen..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bay Muharrem çıkmış, 'Benim moralimi bozmasınlar' diye sağa sola posta koydu. İsmail Metin Temel Paşamız, Afrin operasyonunu yöneten komutan. İkinci Ordu Malatya'da, ben de Malatya'dayım. Orada akşam Türkiye Esnaf Sanatkarla Odası bir iftar verdi, ben de katıldım ve konuşma yaptım. Bu konuşmada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve aynı zamanda komutanımız, konuşmamın bir yerinde alkışladılar.

Meğerse bu alkış, beyefendinin moralini çok bozmuş. Bay Muharrem, zaten benim varlığım sizin moralinizi bozuyor. Siz şimdiden 24 Haziran'ı görüyorsunuz zaten. Ya sen nasıl olur da benim askerime, benim komutanıma bir siyasetçi olarak moral vereceğin yerde, 'Benim moralimi bozuyor' nasıl dersin? 12 gün sonra bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya var mıyız? Çünkü bunlar ancak ondan anlar. Bu zat için terörle mücadele eden askerin moralinin hiçbir değeri, kıymeti harbiyesi yok. Varsa yoksa kendi keyfi, morali."

Bunların içindeki kin ve nefretin hem diline hem de yüzüne vurduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne yaparsanız yapın biz, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Gereğini de yapacağız. Allah aşkına böyle sorumsuzluk, böyle bencillik olur mu? Bugün moralini bozan bir komutana hadsizlik yapan Bay Muharrem, Allah korusun yarın moralini bozan emekliye, çiftçiye, sanayiciye, memura, esnafa kim bilir neler yapar? Daha adaylık sürecinde milletin başına diktatör kesilen biri, Allah muhafaza koltuğa oturunca kim bilir daha ne kesilir? Bu zat hem aşırı muhteris hem de kifayetsiz."

(Sürecek)