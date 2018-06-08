AK Parti'nin Nevşehir mitingi

NEVŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar, Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepside sunma niyeti içindeler. Şarlatan ne diyorsa Kılıçdaroğlu da Muharrem de diğerleri de aynı şeyi söylüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, geçmişte İstanbul'da birinci köprünün Süleyman Demirel, ikinci köprünün de Turgut Özal zamanında yapıldığını hatırlattı.

O dönemde "istemezük, satacağız" denildiğini belirten Erdoğan, üçüncü köprüyü de kendisinin yaptırdığını anımsattı. Erdoğan, "Şimdi sözde İnce ne diyor? 'Dördüncüyü de ben yapacağım' diyor. Sen neyi yapacaksın. Sizin hayatınızda böyle bir şey var mı? Dikili ağacınız yok. Milletin derdine derman olacak tek bir önerileri yok." diye konuştu.

- "Bunlar komşu bağından sepet dolduruyorlar"

İnce'nin ekonomide, ticarette, turizm ve dış politikada millete sunacakları bir tek hedefinin olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bunlar ya yıkmanın derdindeler ya da Nevşehirli kardeşlerimizin ifadesiyle 'komşu bağından sepet doldurma.' Şimdi bunlar komşu bağından sepet dolduruyorlar. Miting meydanlarında 'yapacağım, edeceğim' dedikleri vaatlerin çoğunu biz zaten gerçekleştirdik. Onların hayallerinin ulaşamayacağı bir noktaya biz ülkemizi zaten taşıdık." ifadelerini kullandı.

18 yaşına kadar herkese sağlık sigortası yapılacağına ilişkin vaatleri hatırlatan Erdoğan, kendisinin zaten başbakanlığı döneminde her doğana 18 yaşına kadar sağlık sigortası yaptıklarının altını çizdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sayın İnce'nin genel başkanı bu ülkede SSK Genel Müdürlüğü yaptı. Ne yaptığını biliyorsunuz değil mi? Ne hale getirdiler bu ülkeyi biliyorsunuz değil mi? O dönemi yaşayanlar, sosyal sigorta hastanelerinin ne durumda olduğunu bilir. Şimdi biz bunlara oy mu vereceğiz? Açacağız dedikleri teknoloji liseleri, mekatronik mühendisliği bölümleri yıllardır mezun veriyor Bay Muharrem. Ar-Ge konusunda Türkiye 900 tane Ar-Ge merkeziyle adından uluslararası düzeyde söz ettiren bir ülke konumuna geldi. Bırakın millete ufuk çizmeyi, 16 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin farkında bile değiller. Derslerine çalışmaya bile zahmet etmiyorlar. Bunlar mecliste nasıl milletvekilliği yapmış, hayret. Milletin huzuruna çıkmadan önce ev ödevlerini bile dahi doğru dürüst yapmıyorlar. Vizyonsuzlukları, çapsızlıkları, kifayetsizlikleri her yerde kendini belli ediyor."

- "Dünyanın en büyük havalimanını biz açıyoruz"

CHP'nin beyannamesinde terör konusunda doğru düzgün tek bir ifade olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Sayın İnce'den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? O Edirne'deki, o Kobani olayında 6-7 Ekim'de 53 Kürt kardeşimin öldürülmesine neden olan kişidir. O'nu ziyaret etmek suretiyle farklı bir şey elde edeceğini sanıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yaptıkları sözde adalet yürüyüşünü de yine teröre destek verenlerle gerçekleştirdiğini anlatan Erdoğan, "Bunlarda bolca yıkım, durdurma, kapatma var. Şehir hastanelerinin kapısına kilit vurma vaadi var." dedi.

Erdoğan, 29 Ekim'de dünyanın ilk üçü içinde yer alan İstanbul Havalimanı'nın açılışını yapacaklarını belirterek, "Biz yaparız ama onlar 'biz yıkacağız' diyor. Yıkamazsın, neyi yıkıyorsun? 29 Ekim'de biz bunu açıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını biz açıyoruz. Bakınız o havalimanına yılda kaç yolcu gelecek biliyor musunuz? 90 milyon yolcu oradan gelip gidecek. 2023'te bu rakam 150 milyona çıkacak. Ey İnce ve diğerleri, sizin hayatınızda böyle bir şey yok. Anlamazlar bunu." şeklinde konuştu.

- "Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz"

Alana kurulan projeksiyondan yayınlanan havalimanının tanıtım filmini izleten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini gasbetme yetkisi var bunların. Öyle kendilerini anlatıyorlar. Afrin'i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökeceklermiş. 6-8 Ekim'de Kobani bahanesiyle milleti birbirine kırdıranları mahkemeden kaçırma sözü var. Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz, o apoletleri onlara millet taktı. Benim katılmış olduğum toplantı Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası'nın bir iftar yemeğidir. İsmail Metin Paşa oraya Malatya'nın protokolünden olan bir insan olarak katılmıştır. Ben kimim? Ben Başkomutanım bunu ben söylemiyorum Anayasa söylüyor. Ama beyefendi rahatsız oldu. Bay Muharrem önce bunu öğren."

Muharrem İnce'nin çırak bile olmadığını ifade eden Erdoğan, "Benim milletim sana icazet vermez. Bunlar, Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepside sunma niyeti içindeler. Şarlatan ne diyorsa Kılıçdaroğlu da Muharrem de diğerleri de aynı şeyi söylüyor. Sınırlarımızı bölücü örgütün insafına terk etme hesabı var bunlarda, Ne dediler, 'Afrin'e girmeyin'. Talimatı verdim, 'gireceğiz' dedim ve girdik. Cerablus'a girdik mi? Şimdi soruyorlar, Sincar, Kandil, gerekirse oraya da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız." diye konuştu.

İnce'nin Türkiye'yi tekrar eski karanlık, kötü günlerine döndürme vaadi olduğunu aktaran Erdoğan, alandaki Nevşehirlilere, "24 Haziran'da bu oyunu bozuyor muyuz? 24 Haziran'da bu yıkım ittifakını sandığa gömüyor muyuz? Bir kez daha büyük ve güçlü Türkiye diyor muyuz?" diye sordu.

"Tabi biz bu eski Türkiye heveslisi yıkım ekibini dikkate almadık, almıyoruz." diyen Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, "Hamı pişiremezsen bari pişmişi ham etme." sözünü hatırlattı.

Kendilerinin de aynısı söylediklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem yapamıyorsunuz, bari yapılmış olanı yıkmaya niyetlenmeyin. Maden ufuk çizemiyorsunuz, bari milletin ufkunu karartmayın. Madem yeni bir projeniz yok, bari gözünüzü mevcutlara dikmeyin. Madem yönetme kabiliyetiniz yok öyleyse yönetenlere engel olmayın. Hasılı bu millet size yeter ki 'gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz' diyor. Çünkü benim Nevşehirli kardeşim emaneti kime vereceğini çok iyi biliyor. Türkiye kimin hizmet kimin istismar siyaseti güttüğünü, kimin kuru sıkı attığını, kimin de sözünün eri olduğunu gayet iyi biliyor."

"Kapadokya'yı önemli bir turizm merkezi haline getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi en iyi hizmetlerimiz anlatıyor." diyerek, son 16 yılda sadece Nevşehir'e toplam 7,2 katrilyon liralık yatırım yaptıklarına dikkati çekti.

Nevşehir'e yapılan eğitim, sağlık yatırımlarını anımsatan Erdoğan, "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni kim kurdu, elhamdülillah biz yaptık. Onlara kalsa Nevşehir'e üniversite falan hak getire." ifadesini kullandı. Erdoğan, öğrenciler için 6 bin 56 kişilik yükseköğrenim yurtlarının hayata geçirildiğini, 2 yıl içinde de Nevşehir ve Ürgüp'te 750 kişilik yurt daha açılacağını bildirdi.

Nevşehir ve Acıgöl'e gençlik merkezi, sporcu fabrikası, kapalı yüzme havuzu, futbol sahaları yaptıklarını, 9'u hastane olan 21 sağlık tesisinin şehre kazandırıldığını ve 5 sağlık tesisinin de inşasının devam ettiğini anlatan Erdoğan, TOKİ aracılığıyla Nevşehir'de 9 bin 259 konut projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

87 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 280 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Toplam maliyeti 354 trilyon lira olan 7 adet yol projemizin yapımı devam ediyor." dedi.

Antalya, Konya, Aksaray, Nevşehir hızlı tren projesinin Akdeniz'le İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak çok önemli ulaştırma projesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "530 kilometre uzunluğa sahip hattın proje bedeli 11,5 katrilyon. Ve bunu da yapacağız. Hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılacak bu hattın dört kesim halinde etüt proje çalışmaları sürüyor." bilgisini paylaştı.

"Kapadokya'yı yıllık 2 milyon 200 bin turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezi haline getirdik." diyen Erdoğan, Kapadokya Havalimanı'na yeni bir dış hatlar terminal binası yapılmasının planlandığını bildirdi.

Baraj, sulama, içme suyu arıtma tesisi projelerini anlatan Erdoğan, 39 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını ve 17 bin dekar arazinin daha sulanacağını söyledi. Erdoğan, "Nevşehirli çiftçilerimize bir katrilyon destek verdik. Bu yalancılar var ya işte Bay Kemal ne diyor, 'çiftçiler aç.' Çiftçilere bir katrilyon biz destek verdik." diye konuştu.

Nevşehir'e yapılan hayvancılık yatırımlarını aktaran Erdoğan, 2002'den bugüne 19 bin 530 vatandaşın İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini, 205 trilyon tutarındaki teşviklerden Nevşehir'deki 134 bin işveren ve sigortalının faydalandığını ifade etti.

- "Sizlerden yeni hizmetler için icazet istiyoruz"

Tüm bu çalışmaları vatandaşlarla yaptıklarını, karşılarına çıkan engelleri birlikte aştıklarını ve Türkiye'yi büyütmenin gururunu beraber yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi durumuna getirdik. Turist sayımızı 13 milyondan bu yıl sonu itibarıyla inşallah 40 milyona çıkarıyoruz. Sizlerle beraber. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainleri beraber bozguna uğrattık.

Suriye'nin kuzeyinde ülkemize kurulan tuzağı beraber bozduk. Doğu ve Güneydoğu'da açılan çukurları teröristlere beraber mezar ettik. Hangi hedeflerimize ulaştıysak, omuz omuza vererek bunu başardık. Şimdi daha fazlasını yapmak istiyoruz, sizlerden yeni hizmetler için icazet istiyoruz."

"2023 hedeflerimiz, 2053, 2071 vizyonlarımız için sizden yetki talep ediyoruz." diyen Erdoğan, seçimlere 15 gün kaldığına işaret ederek, alandaki kadınlar, gençler ve tüm vatandaşlardan "kapı kapı dolaşma" sözünü aldı.

Erdoğan, AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı yalnız bırakmayan Nevşehir'in 24 Haziran'da da "durmak yok yola devam" diyeceğini düşündüğünü belirterek, "Nevşehirli kardeşlerimin Türkiye'nin kalkınma hamlesinin birkaç siyaset çırağı tarafından durdurulmasına izin vermeyeceğine inanıyorum. Ben 24 Haziran'da Nevşehir'den yine rekor bekliyorum. Sizlerden Türkiye'nin aydınlık yarınları için çok güçlü destek bekliyorum. Bizi mahcup etmeyeceğinizi biliyorum." şeklinde konuştu.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabından önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da birer konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin Nevşehir milletvekili adaylarını tanıttı.

Miting alanındaki "Biz 15 Temmuz'da teröristlerin apoletlerini söktük, kahramanların apoletlerini sökmeye kimsenin gücü yetmez", "Cumhurbaşkanımız Nevşehir'e hoş geldiniz" pankartları dikkati çekti.

Miting alanındaki coşkulu kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterini havada görünce alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Mitingde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

(Bitti)

