İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'a daha fazla hizmet borcu olduğunu belirterek, "Hepinize borcum var. Aday arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla beraber, şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonunda, düzenlenen AK Parti'nin, 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda konuşan Yıldırım, sözlerine, "Çiceği altın yıldız, suyu telli, pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Fatih'in fethettiği İstanbul, Sinan'ın süslediği İstanbul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul... Mevlama şükürler olsun yeniden birlikteyiz. Yeniden beraberiz." diyerek başladı.



Yıldırım, "Evet, 'Topal Dursun'un ve Bahar Hanımın oğlu Binali... Babam beni okuyayım diye İstanbul'a yolladı, Kasımpaşa'ya. Çok çalıştım. Burada ortaokulu, lise, üniversite okudum, meslek sahibi oldum. Burada aile babası oldum. Bu şehirde milletvekili oldum. Ben İstanbul'da Binali Yıldırım oldum. Rabbim, bana bu büyük millet için İstanbul'da çalışmayı nasip etti." ifadelerini kullandı.



İstanbul'un denizine aşık olduğunu ifade eden Yıldırım, Kasımpaşa'da büyüdüğünü, denizcilik tahsili yaptığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İDO Genel Müdürü olarak ekibinden yer alma şerefine nail olduğunu aktardı.



Yıldırım, İstanbul'un insanıyla Boğaz'ı kucaklaştırmak için deniz taşımacılığını yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, "Eğer bu masmavi denize bir tuz tanesi kadar faydam olduysa Rabbim'e binlerce şükrediyorum. Bakanlığımda, Başbakanlığımda, Cumhurbaşkanımızla, liderimizle, İstanbul için, Türkiye için çok çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı hepsine başladık, teker teker açıldılar. Allah'ın izniyle bu hizmetleri de tamamladık." şeklinde konuştu.

"Her İstanbullunun başkanı olacağım"

"İstanbul'a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi?" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Her sabah okul yoluna çıkan çocuklara, gençlere borcum var. Hem çalışıp hem evini, dirlik, düzen içinde tutan kadınlara, analara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hayatını bu vatana adamış amcalara, teyzelerime, yaşlılara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hepinize borcum var. Aday arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla beraber, şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah. Buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından geliyorum. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, 15 Temmuz'da hainlerin alçak FETÖ'cülerin terör örgütlerinin sallayıp, yıkamadığı, Türk milletinin çelik iradesini yedi düvele gösteren Gazi Meclis'ten... Orada 81 ilden milletvekili var. Her partiden, her siyasi görüşten. Ben hepsinin başkanı oldum. Burada her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy'ün de sorunlarını çözeceğim, Sultanbeyli'nin de sorunlarını çözeceğim. Pendikliye de hesap vereceğim, Beşiktaşlıya da hesap vereceğim. Üsküdar'ın da derdi benim derdim, Bakırköy'ün de derdi benim derdim. Beyoğlu'nun isteği benim için talimat, Sarıyer'inki de aynı şekilde benim için emir. Çok çalışacağız, çok işler yapacağız. İstanbullular sizlerle birlikte başaracağız. Türkiye'nin başkentinden, Napolyon'un dediği gibi; dünya başkentine geliyorum."

"İstanbul'a hizmet, Türkiye'ye hizmettir"

AK Parti'nin İstanbul Büşükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Kayı köyünden gelen o Binali'ye bağrını açıyor musun İstanbul?" diye sorarak, "Size söz veriyorum, ben de o ortaokullu Binali gibi çok çalışacağım, İstanbul'a hizmet edeceğim. Allah şahidim olsun İstanbul'a hizmet, Türkiye'ye hizmettir, İstanbul'a hizmet hakka hizmettir." dedi.

Yıldırım, bugün bu tanıtımda İstanbul'un sorunlarını, projelerini, hedeflerini anlatmayacağını, bunu önümüzdeki günlerde kapsamlı şekilde İstanbullularla paylaşacağını ifade etti.

Bu vesileyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine duyduğu güven için teşekkür eden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:



"Parti teşkilatıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın mimarlarından, 'Önce ülkem ve milletim' diyen Devlet Bahçeli'ye ve çalışma arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş bu şehrin güzel insanlarına, bana hizmet fırsatını tekrar verdikleri için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İstanbullu hemşehrilerimizle projelerimizi kapsamlı şekilde konuşacağız."

"Mega projelerin mimarı"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk meclis başkanı, parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Siyasete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında yer alarak adım atan Yıldırım, 58, 59, 60, 61, 62 ve 64'üncü hükümetler döneminde 11 yıl görevde kalarak en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan isim olarak Cumhuriyet tarihine geçti.

Bakanlığı sırasında Türkiye'nin prestij projelerine imza atan ve "mega projelerin mimarı" unvanını kazanan Yıldırım, "icracı bakan" ve "yolların mimarı" olarak da tanındı.

Yıldırım döneminde, dünyadaki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yanı sıra birçok proje bu dönemde hayata geçirildi.

Erdoğan, İDO Genel Müdürü olarak atadı

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955'te Erzincan Refahiye'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan ve aynı bölümde yüksek lisans yapan Yıldırım, İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Eşi öğretmen Semiha Yıldırım ile 1975'te evlenen Binali Yıldırım'ın bu evlilikten Bülent, Erkam ve Büşra isminde 3 çocuğu dünyaya geldi. Binali Yıldırım, askerliğini 1980-81'de denizci yedek subay olarak yaptı.

Yıldırım, 1978-1993'te Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu, 1990-1991'de İsveç'teki Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) bağlı Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Binali Yıldırım'ı İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerine (İDO) Genel Müdür olarak atadı.

Yıldırım, 1994-2000'de yürüttüğü bu görev sırasında, İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde çeşitli projelere imza attı. Yıldırım, 1999'da deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası Skal Kulübünce verilen Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında görev alan Yıldırım, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AK Parti İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı oldu. Erdoğan'ın kurduğu AK Parti hükümetlerinde vazgeçmediği isimlerin başında gelen Yıldırım, vekillik yaptığı 3 dönem boyunca Ulaştırma Bakanlığı koltuğunu korudu.

Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, daha sonra bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel danışmanı olarak görev yaptı. Yıldırım, AK Parti'nin "3 dönem kuralı" nedeniyle 7 Haziran 2015 genel seçiminde aday olamadı. Yıldırım, 1 Kasım seçimlerinin ardından AK Parti İzmir milletvekili olarak Meclise girdi ve 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi.

Partinin üçüncü genel başkanı oldu

AK Parti'nin 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilen Binali Yıldırım, partinin 3'üncü genel başkanı olarak 1 yıl görev yaptı. Yıldırım, görevini, 21 Mayıs 2017'de AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden parti genel başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Mayıs 2016'da 65'inci Cumhuriyet Hükümeti'ni kurmakla görevlendirilen Binali Yıldırım, 65. Hükümet'i kurarak ilk kez Bakanlar Kurulunda Başbakanlık görevini üstlendi.

Binali Yıldırım, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti İzmir Milletvekili seçildi. Seçimlerin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Başbakanlığın yürürlükten kaldırılmasıyla Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak tarihe geçti.

12 Temmuz 2018'de 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk meclis başkanı olarak görevini sürdürdü.

Yıldırım'a, "Devletin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliğine yönelik üstün başarılarından dolayı", 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Şeref Madalyası tevdi edildi.

Muhabir: Hatice Şenses Kurukız, Kaan Bozdoğan, Andaç Hongur