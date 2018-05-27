AK Parti'nin Isparta mitingi

ISPARTA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de şu an itibarıyla teröristlerden 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik." dedi.

Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Yiğidi gül ağlatır, gam öldürür" şiirinin dizelerini okuyarak başladı. Isparta'ya ayak bastığı andan itibaren yol boyunca yoğun ilgiyle karşılaştığını anlatan Erdoğan, miting alandaki kalabalık için Ispartalılara teşekkür etti.

Erdoğan, meydanda hükümetine ve geleceğine sahip çıkan, 24 Haziran'da "Vakit Türkiye vakti" diye haykıran bir Isparta gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ispartalılardan 24 Haziran'da irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmalarını, cumhurbaşkanlığı için kendisini, Mecliste de AK Parti'yi desteklemelerini istedi.

Seçime kadarki 27 günü en güzel şekilde değerlendirerek Isparta'da zafer sancağının dalgalandırılacağını vurgulayan Erdoğan, gençlerin, kadınların kapı kapı dolaşmaları ve bildiklerini anlatmaları gerektiğini ifade etti.

- "İlk günkü gibi heyecanlıyız"

Erdoğan, 24 Haziran akşamı Türkiye'nin önünde açılan yeni ufukları beraber kutlayacaklarını söyledi.

Allah'ın takdiri ve milletin teveccühü ile 16 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm 16 yıldır gece gündüz demeden Türkiye'nin kalkınması, milletimizin refahı için gayret gösteriyoruz. Isparta’mız gelişsin, güçlensin, tarımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde hak ettiği konuma gelsin diye, 2002 Kasım'ından beri aralıksız ter döküyoruz. Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık. Unutmayın, aşk ile koşan yorulmaz. Her karış toprağı mübarek şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel vatana hizmet etmekten hiçbir zaman yüksünmedik. Makamların, mevkilerin, koltukların bizi hedefimizden saptırmasına, yolumuzdan alıkoymasına asla fırsat vermedik. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak bugün de inanın bu meydanda ilk günkü gibi heyecanlıyız."

Erdoğan, 81 milyonun her ferdine ayrım yapmadan hizmet götürdüklerine değinerek, Türkiye'nin 16 yılda pek çok rekora imza attığını vurguladı.

- "Asla dur durak bilmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımda, yatırımlarda, ekonomide, savunma sanayisinde, sağlıkta Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölücü örgütünden FETÖ'süne, içeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen birlik, beraberlik, kardeşlikten asla taviz vermedik. Türkiye bu başarılarıyla dosta güven aşılarken elbette hasımlarının yüreklerine korku saldı. Afrin'de şu an itibarıyla teröristlerden 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Güvenlik güçlerimiz Mehmet'imizin kanını yerde bırakmadı. Kuzey Irak'ta PKK'lı 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde... Nerede terörist varsa Mehmetçiğimiz, güvenlik korucularımız orada. Çünkü bu ülkenin refahını, huzurunu, güvenliğini kimse Allah'ın izniyle bozamayacak. Ama dirayeti olan bir iktidar olursa. Çıraklarla bu iş olmaz. Bu iş yürek işi, bu iş kürekle olmaz. Bunlar ne diyorlardı? 'Afrin'de ne işiniz var.' diyorlardı değil mi? Biz ne dedik? Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere biz asla dur durak bilmeyiz, üzerine gideriz."

(Sürecek)