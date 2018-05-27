AK Parti'nin Isparta mitingi

ISPARTA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran seçimleri ülke tarihimizin en önemli seçimidir. Ya 16 yıllık kazanımlarımızı çok daha yukarılara taşıyacağız ya da yıkım ittifakının bunları heba etmesine fırsat vereceğiz. Ya evlatlarımıza çok daha müreffeh bir ülke bırakacağız ya da IMF kapılarında para dilenen eski Türkiye'ye döneceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, Isparta'ya, altısı hastaneden oluşan 17 sağlık tesisi kazandırdıklarını belirterek, TOKİ vasıtasıyla ilde 4 bin 369 konut projesi başlattıklarını anımsattı.

Isparta'ya 2002'ye kadar sadece 92 kilometre bölünmüş yol yapılmışken AK Parti'nin 107 kilometre ilaveyle mesafeyi 199 kilometreye çıkarttığını vurgulayan Erdoğan, Isparta ile Antalya arasını 10 kilometre kısaltacak Dereboğazı-Antalya yolunun gelecek yıl tamamlanacağını bildirdi.

Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya hızlı tren hattının proje çalışmalarının sürdüğünü aktaran Erdoğan, Süleyman Demirel Havalimanı'nın modernize edildiğini ve yolcu trafiğinin arttığını ifade etti.

- "Yıkım ittifakının projelerimizi sabote etmesine izin vermeyeceğiz"

Erdoğan, 2003'ten bu yana Isparta'da 15 baraj ve 6 göleti inşa edildiğini ve vatandaşın yüzünün güldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Isparta'da tarımı geliştirecek 13 baraj daha inşa ediyoruz. Son 16 yıldaki projelerimizde Isparta'da 389 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 13 ayrı sulama tesisinin de yapım çalışmaları devam ediyor. Isparta'da küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimizi yüzde 50 oranında hibeyle destekliyoruz. Verimli ovalarımızı SİT alanı olarak koruma altına alıyoruz. Bu ovalarda çivi bile çakılmayacak, sadece tarımsal üretim yapılacak. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerin desteğiyle bu hizmet kervanını çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettireceğiz. Yıkım ittifakının bizi engellemesine, projelerimizi sabote etmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz."

- "Kasası boş Merkez Bankası istemezsiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geride kalan 16 yılda tam 12 seçim yaşadığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimizden 12 defa destek talep ettik. Hamdolsun milletimiz hiçbirinde bizi mahcup etmedi. Ben inanıyorum, 24 Haziran'da da benim aziz milletim, sevgili milletim bizi mahcup etmeyecek. Tüm seçimlerde artan oy oranlarıyla şahsımıza ve partimize sahip çıktı. Şimdi yepyeni bir döneme hazırlanıyoruz. Bu dönem Türkiye'nin şahlanış dönemidir. Bu dönem Türkiye'nin hedefleriyle buluşma dönemdir. İnşallah 24 Haziran ile ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturacak, 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak yeni bir kulvara giriyoruz. 24 Haziran seçimleri ülke tarihimizin en önemli seçimidir. Ya 16 yıllık kazanımlarımızı çok daha yukarılara taşıyacağız ya da yıkım ittifakının bunları heba etmesine fırsat vereceğiz. Ya evlatlarımıza çok daha müreffeh bir ülke bırakacağız ya da IMF kapılarında para dilenen eski Türkiye'ye döneceğiz. Biliyorum, siz buna müsaade etmezsiniz. Kasası boş Merkez Bankası istemezsiniz."

Isparta'nın bugüne kadar olduğu gibi yine kalkınmadan, demokrasinden yana tavır alacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, "AK Parti'yi asla yalnız bırakmayan Isparta'nın 24 Haziran seçimlerinde de bir kez daha 'Durmak yok yola devam' diyeceğini düşünüyorum. Hiçbir Ispartalı kardeşimin Türkiye'nin sendelemesi için tepesinde uçuşan akbabalara bekledikleri fırsatı vermeyeceğine inanıyorum." dedi.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Demirel Havalimanı'ndan miting meydanına gelirken kavşak noktalarda vatandaşlar tarafından karşılandı. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Mitingin yapıldığı Hükümet Meydanı'na Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın büyük boy posterleri asıldı, meydan AK Parti bayrakları ile süslendi.

Miting alanındaki vatandaşlar, gül suyu sıkılarak serinletildi.

Sıcak hava nedeniyle sağlık sorunu yaşayan çok sayıda vatandaşa UMKE ve 112 Acil Servis Ekipleri müdahale etti. Erdoğan, elindeki güllerle sahneye çıkan küçük kız çocuğunu sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Isparta milletvekili adaylarıyla fotoğraf çektirdi, vatandaşlara satranç takımı dağıttı.

Erdoğan'a, Isparta mitinginde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve milletvekilleri eşlik etti.

(Bitti)