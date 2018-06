AK Parti'nin Hakkari mitingi

HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Amerikası, Avrupası bir olmuşlar 'Kürtlere bir devlet kuralım.' diyorlar. Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin." dedi.

Yıldırım, partisince Yeni Hükümet Meydanı'nda düzenlenen Hakkari mitinginde, Hakkari'nin nüfusunun yüzde 25'inin 24 yaşın, yüzde 54'ünün de 35 yaşın altında olduğunu söyledi.

Gençlerin geleceğinin dağda, terörde olmadığını belirten Yıldırım, geleceğe, istikbale, umutlara, hedeflere yönelmesi gereken gençlerin, eline silah verilmesine, askeri, polisi, yaşlıyı, kadını, çocuğu katletmesine rıza gösterilemeyeceğini ifade etti.

Annelerin gözyaşının dinmesini istediklerini dile getiren Yıldırım, bundan böyle Kürtlerin çocuklarının kandırılamayacağını, birlik beraberlik içinde olunacağını vurguladı. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sanki Kürtleri çok seven varmış gibi Amerikası, Avrupası bir olmuşlar 'Kürtlere bir devlet kuralım.' diyorlar. Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin. Bu topraklarda biz bin yıldır varız, en zor günleri doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle bu topraklarda her türlü mücadeleyi beraber verdik. Bundan sonra da yolumuza beraber devam edeceğiz. Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Arap'ı, bu ülkenin her bir insanı, bizim başımızın tacıdır. Hiç kimse etnik kökeni, dili, kültürü sebebiyle bu ülkede baskı görmesin, haksızlığa uğramasın istiyoruz. 'Meselemiz, 81 milyon insanımızın mutluluk, güven içinde yaşamını sürdürmesidir.' diyoruz. 'Meselemiz, Türkiye'nin, Hakkari'nin büyümesi, vatandaşımızın refahının artması.' diyoruz."

- "Türkiye zorda kalanlarla ekmeğini paylaşıyor"

Yıldırım, içinde bulunulan coğrafyanın zor bir coğrafya olduğuna işaret ederek, bu toprakların her karışının savaşlara, katliamlara, zulümlere, dökülen kan ve gözyaşına şahit olduğunu belirtti.

Suriye'de, Kuzey Irak'ta şehirleri bombalanan, evleri başlarına yıkılan, Kobani olaylarından, DEAŞ'ın zulmünden kaçan Kürtlerin Şanlıurfa'da yaşadığını hatırlatan Yıldırım, Türkiye'nin Kürtlerle, Araplarla, zorda kalanlarla ekmeğini paylaştığını söyledi.

Yıldırım, "PKK denilen alçak örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne? Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorunu var. İşin adını doğru koyalım. Bunlar, Kürtlerin de Türklerin de bütün masum insanların başının belasıdır. Bu belayı hep birlikte defetmeye azmettik, yemin ettik, inşallah birlikte başaracağız." diye konuştu.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının seçim kazanmak diye bir umutlarının olmadığını dile getirdiklerini aktaran Yıldırım, adayların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesinden başka bir şey istemediğini ifade etti. Yıldırım, "Ne diyorlar? 'Bunu başarırsak Türkiye'nin hedeflerinin gerçekleşmesinin önüne geçmiş oluruz.' O zaman emperyalistler ülkemizi işgale kalkarlar. Bölgede emperyal güçlere, teröre karşı dik duran lider kim? Recep Tayyip Erdoğan. İşte onun için Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetten çekilmesi lazım, yoksa dış güçlerin oyununu bozuyor. Bu topraklardaki her türlü kumpası işlemez hale getiriyor." dedi.

- "Tek bir insanımızın gönlünün kırılmasına razı olamayız"

Yıldırım, FETÖ'yü, PKK'yı, DEAŞ belasını Türkiye'nin başına salanların kaynağının dışarıda olduğunu, bunların ipinin emperyalist ülkelerin elinde bulunduğunu, kendi iradeleriyle hareket etmediklerini söyledi.

"Bunların ağa babaları, akıl hocaları var." diyen Yıldırım, bu örgütlerin proje örgütü olduklarını vurguladı. Yıldırım, "Bunlara bir görev verilmiş. Kürtleri de Türkleri de rahatsız edin, masum insanları öldürün, huzursuzluk çıkarın ondan sonra da ülke zayıflasın emellerimize ulaşalım. Oyun açık ve net." ifadesini kullandı.

Hakkari'nin her zaman teröre karşı mesafeli durduğunu, bu asil duruşunun devam etmesini istediğini dile getiren Yıldırım, devletin bütün imkanlarıyla Hakkarililerin arkasında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ekonomisiyle, dış politikasıyla, huzuru ve kardeşliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğine işaret eden Yıldırım, sevgiyle kenetlenerek, daha güçlü bir millet olunacağını kaydetti.

Yıldırım, Türkiye'yi, milleti tehdit eden her türlü oyununun birlikte hareket edilerek bozulabileceğini belirterek, "Bu ülkede her vatandaşımız, Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Arap'ı, Türkmen'i, hepsi birinci sınıf vatandaşımızdır, başımızın tacıdır. Tek bir insanımızın gönlünün kırılmasına asla razı olamayız." diye konuştu.

(Sürecek)