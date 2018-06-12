AK Parti'nin Eskişehir mitingi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin dün Diyarbakır'da yaptığı mitinge ilişkin, "İşte Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi ne biliyor musunuz? Bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen partisinin mitinginde halka seslendi.



Dünyanın en büyük havalimanlarından birini İstanbul'da inşa ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de açılışının yapılacağını, ilk açılışta yılda 90 milyon yolcu kapasitesinin olacağını belirtti.

Erdoğan, İstanbul'a inşa edilen havalimanının dünyanın sayılı havalimanlarından biri olacağınına işaret ederek, "Sizin hafsalanız bunu alır mı Bay Muharrem, Bay Kemal. Sizin geçmişinizde zaten bunlar yok." ifadelerini kullandı.

Merhum Sivaslı Nuri Demirağ'ın ilk yerli ve milli uçağı yapan insan olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Onun yaptığı bu uçak fabrikasını ne yaptılar biliyor musunuz? Kapatıp, gaz ocağı fabrikasına çevirdiler. Bu CHP budur. Onun için bunlara 24 Haziran'da şöyle bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız?" sorusunu yöneltti.

Vatandaşlardan "evet" cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onun için de çok çalışacağız. Yan gelip yatmak yok. Durmak yok. Yeni havalimanımız daha açılmadan bereketinin haberleri gelmeye başladı. Türk Hava Yollarımız Çin ve Hong Kong'taki dünyanın en büyük kargo devleriyle milyar dolarlık anlaşmalar imzaladı. Pek çok uluslararası şirket yeni havalimanımızla birlikte İstanbul'u küresel operasyon merkezleri arasına almaya hazırlanıyor. Sağlıkta zaten bölgesel bir marka haline gelmiştik. Şimdi küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Ülkemizdeki standartlarda ve fiyatlarda sağlık hizmetini dünyanın hiçbir yerinde bulmak mümkün değil."

Bu hizmetlerin sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki vatandaşlara ücretsiz olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Fakat Bay Kemal, gençlerimize bizim ücretsiz hizmet verdiğimizden de haberi yok. Başbakanlığım döneminde her doğan ücretsiz olarak sağlıkta hizmet alır, 18 yaşına kadar. Bundan Bay Kemal'in de Bay Muharremin de haberi yok ama öğrenecekler. Şurada 12 gün kaldı. 12 günden sonra derslerine çalışırlar." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, sağlığın her alanında Türkiye'yi küresel marka haline getirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Bölünmüş yollarla, ulaşım sorununu çözdüklerini, şimdi otoyollar ve hızlı tren hatlarıyla kaliteyi yükselttiklerini aktaran Erdoğan, Filyos'tan Çandarlı'ya kadar dev liman projeleriyle Türkiye'yi uluslarası ticaretin en önemli uğrak noktalarına getirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, millet bahçeleriyle kentlerdeki vatandaşlara aileleriyle beraber kaliteli zaman geçirecekleri huzurlu mekanlar oluşturacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Seçim beyannamemizde bunlar gibi tam 146 projemiz var. Peki muhalefetin adayları ne diyor? Mesela ana muhalefetin adayı ne yapıyor. Gördüğümüz şu, bizim bu 146 projemizden sadece biri olan millet kıraathanelerinin içindeki keklere takılmışlar. Onun peşinden gidiyor. Asıl kek işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter."

- "Sana benim milletim icazet vermeyecek, neyi söküyorsun"

Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'ye birtakım sorular sormak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Asıl onların cevaplarını versin ki milletimiz kalibresini öğrensin. Mesela bu zat, Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda acaba ne düşünüyor? Düşünün, terörist başını Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden bir kişiden ne bekleyebilirsiniz? Düşünün, 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra 'Dökülün sokaklara.' diyerek 53 Kürt kardeşimizin Diyarbakır'da ölümüne neden olan bu değil mi? Ya bu kişi düşünün cumhurbaşkanı adayı olarak, bu milletin karşısına çıkıyor ve Bay Muharrem de onu ziyaret ediyor. Askerlerimize, komutanlarımıza olan hakaretlerinden herhalde ne düşündüğünü az çok anladık. Afrin operasyonunu yapan komutan için ne diyor. 'Geldiğimin günün ertesinde apoletlerini sökeceğim.' diyor. Sana benim milletin zaten icazet vermeyecek. Neyi söküyorsun? Bir defa bu ülke hukuk devleti. Sen bu hukuk devletinin içerisinde böyle bir yetkin, böyle bir hakkın var mı?"

Malatya'daki Türkiye Esnaf Sanatkar Odası'nın düzenlediği iftarda konuştuğunu, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de o programa davetli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:

"Orada konuşmamın bir yerinde alkış yapmışlar. Bu alkıştan dolayı Beyefendi rahatsız olmuş. Bu 'Beni zayıf düşürüyor.' diyor. Sen zaten güçlü değilsin ki. Sana o apolet sökme yetkisini vermeyecekleri gibi bu millet, o apoleti Metin Temel Paşa'ya takmıştır. Milletin taktığı apoleti sen sökemezsin. 'Erdoğan söktü.' diyor. Erdoğan, teröristlerden söktü. FETO terör örgütünden söktü. Siz zaten onlarla da berabersiniz. Onlarla beraber hareket ediyorsunuz. Bay Kemal diyor ki 'Ben oraya gitmedim.' Pensilvanya'ya gitmemiş, ben gitmişim. Ben ne dedim? Bu iddianı ispat et. İddianı ispat etmezsen namertsin dedim. Edebildi mi? Ona da dava açtım. Açtığım davaları da kazanıyorum zaten. 'Man Adası' dedi. Davayı açtım, kazandım. 197 bin liraya mahkum oldu. Şimdi herhalde İstinaf'a gidecek. Nihayetlendikten sonra da fakir fukaraya onları dağıtırız."

- " Mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li"

"Bu zat, demokrasimize, özgürlüğümüze, geleceğimize kast eden darbeciler, cuntacılar, vesayetçiler hakkında ne düşünüyor? Bay Kemal'in teröristlerle ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? Bay Muharrem'in teröristlerle ilgili bir açıklamasını duydunuz mu?" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi ne biliyor musunuz? Bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li. Ya yok, yok... Bay Kemal'de Hakkari'ye gitmişti, bir tane Türk bayrağı yoktu. Ama şimdi ders almışlar. Fakat arada da yine ön taraflarda yabancı bayraklar var. Bunlar böyle, kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada. Söyle bana arkadaşını, söyleyim sana kim olduğunu. Daha da somutlaştıracak olursak, mesela FETO ile mücadele ve bu ihanet çetesinin elebaşının ülkemize iadesi hakkında ne düşünüyor? İsterseniz bu soruya cevap vermek için Amerika'dan telefonla yardım da alabilir. Gerçi geçtiğimiz günlerde telefonda ona bir şeyler fısıldamışlar. Bunun üzerine biz de bir CHP heyetine Amerika'ya gönderdiğimiz belgeleri inceleme izni vermiştik. CHP heyeti incelemesini tamamlayıp, raporunu sunmuş. Bizzat bu partinin genel başkanı bu belgelere göre, 'FETÖ elebaşının iade edilmesi lazım.' diyor. Bay Muharrem, şimdi buna da cevap ver bakalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li heyetin terör örgütü elebaşı Gülen'in iade dosyasını incelemesine ilişkin, "Bay Kemal diyor ki 'Gönderdiğim arkadaşların verdiği raporlara göre, FETO'nun Amerika tarafından Türkiye'ye iade edilmesi gerekir.' Ama Genel Başkanı böyle derken Bay Muharrem, 'Bunlar gazete kupürü.' diyor. Ya bunlar kimden yana olduklarının farkında değil. Bunlar kayış attılar. Buna da cevap ver bakalım Bay Muharrem. Veremez. Çünkü bunlar yalanı söyler, iftirayı atar, ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi arkalarını döner giderler." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, daha sonra CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili sözlerinin yer aldığı videoyu vatandaşlara izlettirdi.

(Sürecek)