AK Parti'nin Erzurum mitingi

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'da PKK terör örgütünün, YPG'nin, PYD'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar. 'Ne kadar engellersek o kadar kar' diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna Hersek size yetti. İşte, şimdi de Erzurum'dayız, dadaşlar size yeter." dedi.

Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda, AK Parti'nin ilk mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, 16 Mart'ta AK Parti İl Kongresi vesilesiyle şehre geldiğini ve bugün de 24 Haziran seçimleri dolayısıyla bir kez daha Erzurumluların huzurunda bulunduğunu söyleyerek başladı.

Erdoğan, "(Kampanyaya nereden başlayalım?) dedik. 'Bundan önce olduğu gibi kongremizi tarihte nasıl Erzurum Kongresi ile taçlandırdıysak, 24 Haziran'ı da Erzurum ile taçlandıralım.' dedik." ifadesini kullandı.

Önceki gün Ankara'da partisinin aday tanıtım toplantısını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, oradaki konuşmasını şöyle hatırlattı:

"Biz, millet olarak bu toplantılarla bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. Malazgirt'te Sultan Alparslan ile güzel bir başlangıç yaptık. İznik'te Selçuklu ile güzel bir başlangıç yaptık, Söğüt'te Osmanlı ile güzel bir başlangıç yaptık. Ankara'da Cumhuriyet ile güzel bir başlangıç yaptık. 1950'de çok partili hayata geçerek, güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. F-16'larla helikopterlerle tanklarla toplarla milletin üzerine gelenlere milletim 15 Temmuz'da gereğini yaptı. Şimdi 24 Haziran'a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, "24 Haziran'da güçlü Meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?" sorusunu yöneltti.

- HDP'ye Almanya'da miting izni

"Erzurum, buradan öyle bir ses verin ki Anadolu'nun dört bir yanından duyulsun." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hatta öyle bir ses verin ki, dünyanın dört bir yanında bize dost olan kalpleri ferahlatsın, husumet besleyen yürekleri de titretsin. İşte Avrupa'da PKK terör örgütünün, YPG'nin, PYD'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar. Niye? 'Ne kadar engellersek o kadar kar' diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna Hersek size yetti. İşte, şimdi de Erzurum'dayız, dadaşlar size yeter.

Şimdi buradan hep beraber seslenelim, 'Vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti.' Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın."

- "24 Haziran seçimleri için yine Erzurum'dan yola çıkalım istedik"

Erdoğan, Erzurum'un Anadolu'daki güzel başlangıcın adeta anahtarı ve giriş kapısı olduğunu vurguladı.

Milli mücadele döneminde Erzurum'dan başlayan yolculuğun, düşmanın Ege'de denize dökülmesine kadar kesintisiz sürdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de yeni bir başlangıç olarak gördüğümüz 24 Haziran seçimleri için yine Erzurum'dan yola çıkalım istedik. İl kongremize geldiğimizde Erzurum'un Hz. Ömer'den bugüne bizim için ne anlama geldiğini uzun uzun anlatmıştım. Erzurum'dan aldıkları feyzle tüm Anadolu'yu, Balkanları medeniyetimizin güneşiyle aydınlatan ecdadı, buradan bir kez daha rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

(Sürecek)