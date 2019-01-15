AK Parti'nin

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen "Çocuk Gülerse Dünya Güler" etkinliği devam ediyor.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, ihtiyacı olan çocukların mont, kazak ve ayakkabı gibi kışlık kıyafetlerini temin etti.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, her zaman başta çocuklar olmak üzere ailelerin ihtiyaçlarını karşılamayı ödev bildiklerini belirterek, "Çocuk Gülerse Dünya Güler" diyerek çıktıkları yolda bilgi ve donanımlı bir gençlik yetiştirmede herkese önemli görev düştüğünün vurguladı.

Çocukların sağlıklı büyümeleri ve soğuk havalarda üşümemeleri adına destek olduklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Gayemiz çocuklarımızı sevindirmek ve sıcak kalplerinde umutlarının yeşermesini sağlamaktır. Şu ana kadar bin 46 çocuğumuza ulaştık. Hedefimiz bin 500 evladımızı ısıtmak. Bu projemiz ile dalga kıran değil dalga kuran olmayı istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle dalga dalga yayılmayı ve imkanı olan herkesin bu tarz projelere katkı sağlamasını diliyoruz."



