AK Parti'nin 'çevreci seçim kampanyası'na çevrecilerden destek

EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin yerel seçimlerde çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldığını açıklaması, çevreciler tarafından olumlu karşılandı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldıklarını bildirdi.

Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek." açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, yerel seçimlerde görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini kısıtlamaya yönelik alınan kararın tüm partilerce alınması gerektiğini ifade etti.

Genelde seçimlerde kullanılan cadde, sokak, elektrik direkleri ve parti binalarına varıncaya kadar asılan parti bayrakları, afiş ve pankartların görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğunu vurgulayan Ayten Eren, zaten bu tür yöntemlerin seçmenin düşüncesini etkilemediği görüşünü dile getirdi.

Çevreciler olarak görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerine karşı olduklarını anlatan Eren, "Cumhurbaşkanımızın aldığı kararı destekliyoruz. Sadece bir partinin değil, tüm partilerin böyle bir karar almasını istiyoruz. Bu zaten geçerliliği kalmamış bir seçim yöntemi. Hatta Yüksek Seçim Kurulu, görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerinin kısıtlanması ile ilgili bir karar alırsa bu bütün partileri kapsar." dedi.

Ayten, siyasi partilere görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemleri yerine, buna ayrılan kaynakla kentlere meyve ağaçları dikilmesini önerdi.

"Tüm partilerin aynı hassasiyeti göstermeleri gerekiyor"

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Göksal Çidem de kararı çevre temizliği açısından önemli bulduğunu belirtti.

Her seçim döneminde siyasi partilerin ve adayların, kentlerde bayrak ve afişler asarak reklam yaptığını ifade eden Çidem, kendi siyasi propagandaları için görüntü ve çevre kirliliğine neden olduklarına işaret etti.

Doğanın hiçbir şekilde kirletilmemesi gerektiğini vurgulayan Çidem, çevreciler olarak bütün siyasi partilerden aynı duyarlılığı beklediklerini belirtti.

Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Atilla Olgaç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı bu kararın, doğanın korunması adına atılmış güzel bir adım olduğunu söyledi.

Yaşadıkları bölgenin tarım ve turizm bölgesi olduğunu belirten Olgaç, "Devletimizin çevreye duyarlı yaklaşması bizi çok mutlu etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, afişlerin ve bayrakların her yere değil de, sadece parti binalarına asılması ile ilgili aldığı karardan dolayı çok mutlu olduk. Çevrenin temiz kalması adına atılmış çok güzel bir adım." diye konuştu.

Vatandaşlar da destekledi

Tekirdağ'da esnaf olan Hasan Bedel de kararı desteklediğini belirterek, "Bir çevre dostu insan olarak bu kararı destekliyorum. Keşke daha önce yapılsaydı böyle bir şey. Diğer partilerin de böyle bir karar almalarını talep ediyorum." diye konuştu.

Ayakkabı boyacısı Ramazan Baltacılar da parti otobüslerindeki ses ve gürültünün çok rahatsızlık verdiğini ve alınan bu kararı çok yerinde bulduğunu kaydetti.

Mevlüt Tunç da hem çevre ve görüntü kirliliği hem de ekonomik açıdan olumlu sonuçlar doğuracak kararın destekçisi olduklarını bildirdi.