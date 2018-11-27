AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Özhaseki

KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de 5 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı gösterilmesine ilişkin, "Kayseri'de olduğu gibi Ankara'da da güzel hizmetlere imza atacağına inanıyoruz." dedi.

Çopuroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaylık açıklamasından Kayseri İl Teşkilatı olarak büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi" diyen Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Özhaseki'nin Ankara'ya ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Var olan hizmetleri artıracaktır. Ankara bizim için artık Özhaseki başkandan dolayı bir kat daha fazla önem kazandı. Kayseri'de olduğu gibi Ankara'da da güzel hizmetlere imza atacağına inanıyoruz. Ankara için de hayırlı olmasını diliyoruz."