AK Parti'nin Adana mitingi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor." dedi.

Erdoğan, partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Eğer sen birinci olamazsan Bay Muharrem ne yapacaksın? Gidecek misin? Bay Kemal, bunu bildiği için aday olmadı. Seni başından defetti. Şimdi ilk aşamayı başardı. Takip ediyorum. Ama biz Allah'ın izni, milletimin desteğiyle bu işi evelallah geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'nin bütün hezimetlere rağmen hatalarından ders çıkarmadığını değerlendiren Erdoğan, her seferinde iktidarın yolunu, milletin gönlüne girmekte değil, vesayet odaklarına selam durmakta aradıklarını söyledi. Erdoğan, şunları belirtti:

"Miting meydanlarında bu ülkeye dair hedeflerini, hayallerini, projelerini anlatmak yerine, daima yalana ve iftiraya sarıldılar. Şu CHP'nin terörle ilgili bir ifadesini duydunuz mu? Bay Muharrem'den terörle ilgili bir şey duydunuz mu? Bay Kemal'den duydunuz mu? Diğer adaylardan duydunuz mu? Ama biz terörle mücadele veriyoruz. Bay Muharrem adaylığı açıklandı, nereye gitti? Edirne'ye. Edirne'deki terör örgütünün desteklemiş olduğu adayı ziyaret etti. Adana terörü bilir, teröristleri bilir. Teröristlerle el ele olan, Ankara'dan İstanbul'a onlarla yürüyen Bay Kemal'i de Bay Muharrem'i de CHP'yi de... Evet demokratik olarak 24 Haziran'da sandığa gömmeye var mıyız? Diğerlerine de aynı cevabı vermeye var mıyız?"

- "O yiğit için kabri başında dua edemiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Türkiye'ye kin, nefret, terör saldığını, bunu yapanların ülkeye faydası olmayacağını, korku siyaseti, tehdit, şantaj, şiddet siyasetiyle milletin iradesini teslim alacaklarını sandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Huylu huyundan vazgeçmezmiş. Bunlar da kötü huylarından asla vazgeçmiyorlar. Dün olduğu gibi bugün de aynısı yapıyorlar. Milletten icazet almak yerine, Pensilvanya'ya göz kırpıyorlar. Milletle yol yürümek yerine, bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık ediyorlar. Ne diyor Bay Muharrem, 'Seçilirsem, diğer arkadaşları da yardımcı olarak alacağım.' diyor. Amerika'dan gelen telefonlarla FETÖ davalarını sulandırmaya çalışıyorlar. Adana'da MİT tırlarını durdurup, ülkemizi uluslararası alanda tecrit ettirmeye çalışan alçakları unutmadınız değil mi? Şimdi hepsi nerede? İhanetlerinin hesabını veriyorlar. 15 Temmuz şehitlerine sahip çıkmak yerine, meydanlarda eli kanlı katillere özgürlük vaat ediyorlar. Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Ömer Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor. O gece gözünü dahi kırpmadan ülkemizin istiklali ve istikbali için canını feda eden o yiğit için kabri başında dua edemiyor, bir Fatiha okuyamıyor, okuyamaz. Ama aynı Bay Muharrem, Edirne'deki provokatörün gönlünü hoş etmek için rüzgargülü gibi her gün bir sağa, bir sola dönüyor. Diyarbakır'a gidiyor. HDP sempatizanlarıyla yaptığı mitingde Edirne'dekini mahkemeden kaçırma sözü veriyor. Bununla kalmıyor Afrin'i terörden temizleyen kahramanlara edepsizce dil uzatıyor. Bize akıl veriyor, Bay Kemal de Bay Muharrem de... 'Afrin'de ne işiniz var? Cerablus'da ne işiniz var? Kandil'de ne işiniz var?' Biz Kandil'e de gireriz, Afrin'e de gireriz, Sincar'a da gireriz, Cereblus'a da gireriz. Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü ülkemizi taciz eden kim olursa olsun... Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler deresinde, uçaklarımızla onları bombaladık. Devam ediyoruz, edeceğiz."

CHP'nin Kandil'e yönelik operasyonu kendilerince durdurmaya çalıştığını ifade eden Erdoğan, "Biz etrafımızdaki terör bataklıklarını kuruttukça, bunları telefonun diğer ucundaki efendileriyle beraber bir kaygı, bir sancı sarıyor ki değmeyin gitsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Muharrem, dershane çalıştırmış. Öğretmenlerin hakkını yiyenin bu ülkeye bir yararı dokunur mu? Sigortalarını ödememiş ve o dershaneyi yönetememiş. Bir dershaneyi yönetemeyen bu ülkeyi yönetebilir mi? Başörtüsünün yasaklanması için Anayasa Mahkemesine imza veren, Bay Kemal de Bay Muharrem de o imzaları atanlardan milletin hakkını, hukukunu müdafaa etmesi beklenebilir mi? Ama Adanalı bunlara sandıkta ne diyeceğini çok iyi bilir." sözlerine yer verdi.

İmam Gazali'nin "Eğri ağacın, doğru gölgesi olmaz" sözünü hatırlatan Erdoğan, yıkmaktan, kapatmaktan, durdurmaktan başka hiçbir vizyonu olmayan yıkım ittifakından da doğru bir şey olmayacağını ifade etti.

Erdoğan, ideallerinin büyük Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak olduğunu vurgulayarak, "Bizim milletimizi 2023, 2053, 2071 vizyonuyla buluşturmak gibi hedeflerimiz var. Biz yıkmanın değil, ülkemizi yeni eserler kazandırmanın peşindeyiz. Biz FETÖ'cülere, bölücülere koltuk değneği olmanın değil, terörün belini kırmanın derdindeyiz." diye konuştu.

Adanalılardan destek isteyen Erdoğan, "Sadece AK Parti'ye mensup kardeşlerimden değil, diğer partilere gönül vermiş tüm vatandaşlarımızdan oy bekliyorum. Özellikle ülkücü kardeşlerimin, Alperenlerin, çok ciddi, çok güçlü bir şekilde şu dört günü değerlendirmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

- Notlar

Miting alanında "Devlet yönetmek deneyim ister", "Hoşgeldin gadasını aldığım", "Meydanlarda coşacağız, gönülleri alacağız, seni başkan yapacağız" ve "Millete hizmet ustalık ister" pankartları dikkati çekti.

Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Adana milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)



