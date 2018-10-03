AK Parti'nin 27. İştişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam'da

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın Kızılcahamam'da yapılacağını bildirdi.

Güney, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin yıllarca ilçelerinde istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirerek, Türkiye için en önemli kararları aldığını anımsattı.

Toplantıların tüm medyada yayınlanması sayesinde ilçenin tanınmasını sağladığını ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Kızılcahamam, yıllarca süren kamplarda bu ayrıcalığı defalarca yaşamış, AK Partimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en güzel şekilde ağırlamanın haklı gururunu ve onurunu yaşamıştır. Ne yazık ki ülkemiz üzerinde oynanan hain oyunların merkezi olan FETÖ yapılanmasının kirli ellerinin ilçemizdeki kampın merkezi olan otelde de olduğunun anlaşılması ile AK Parti'nin değerlendirme ve istişare toplantılarının ilçemizde yapılmasına engel olmuştur. İlçemizin isminin bu hain örgüt ile yan yana anılması dahi bütün ilçe halkımızı ve bizleri son derece rahatsız etmiş ve üzmüştür. Bu durum ilçemize hem reklam ve tanıtım anlamında hem de turizm açısından çok büyük kayıplar yaşatmıştır."

- Kamp 5 Ekim'de başlıyor

Güney, göreve geldiği günden itibaren toplantının tekrar ilçelerine alınması için birçok girişimde bulunduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağduyulu yaklaşımı ile 5-7 Ekim tarihlerinde toplantının ilçelerinde yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Devlet büyüklerini ilçelerinde ağırlamanın onurunu tekrar yaşayacaklarını ifade eden Güney, "Kampın tekrar ilçemizde yapılması için gerekli hassasiyeti gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve parti yetkililerimize şahsım ve ilçem adına teşekkür eder, saygılar sunarım." dedi.





