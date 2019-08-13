AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şeker, mesajında, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulduğunu, Türk siyaset sahnesine "güneş gibi" doğduğunu belirterek partisinin Türkiye'nin umudu olduğunu kaydetti.

Girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkan AK Parti'nin ilkeli ve dürüst politika anlayışıyla yaptığı büyük hizmetler ile çok kısa zamanda ülkenin kaderini değiştirdiğini ifade eden Şeker, şunları ifade etti:

"Ülkemizin siyasi ve ekonomi alanlarında büyük sıkıntılar yaşadığı, ümitlerin karardığı bir dönemde AK Parti'nin kuruluşu ve iktidarıyla ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi adına çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yola çıkan Ak kadrolar iç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama ve demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde çok önemli projeleri hayata geçirmiştir."

Şeker, teşkilat olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini aktardı.







