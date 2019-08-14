AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser partisinin 18. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Selman, mesajında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2001'de siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti'nin yaptığı reformlar ve seçim başarılarıyla hep anılacağını kaydetti.

AK Parti'nin millete hizmet yolunda 18 yılı geride bıraktığı ifade eden Eser, vatanını seven insanların aklından ve vicdanından doğduğunu dile getirdi.

Selman, mesajında, "Hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını da millet dokumuştur. AK Parti'nin başarılarındaki bereket yine bu aziz millete aittir. 'Halka hizmet, hakka hizmettir.' şiarıyla yola çıktığımız dava arkadaşlarımızla milletin efendisi değil, hizmetçisi olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kuruluş yıl dönümümüz partimizi dev hizmetlerle, reformlarla bugüne taşıyan dava arkadaşlarımıza ve milletimize kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.



