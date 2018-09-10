AK Parti'lilerden darbe girişimi davalarına yakın takip

ANKARA (AA) - AK Parti'li bazı milletvekilleri, belediye başkanları ile AK Parti Ankara İl Başkanlığı yetkilileri, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarının duruşmalarını takip ediyor.

Davaların görüldüğü Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın açıklaması yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dava süreçlerini başladığı andan itibaren tüm aşamalarıyla büyük bir dikkat ve titizlikle takip ettiklerini, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Özcan, "Devletimizin ve milletimizin bekasının halen tehdit altında olduğu şu günlerde şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koydukları fedakarlıklara sahip çıkarak, bu vatanı hain darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü ile iç ve dış işbirlikçilerinin eline düşürmeyeceğiz." diye konuştu.

FETÖ'nün, düşmanın savaşta bile yapmayacağı şekilde Türkiye'ye zarar verme mücadelesi içinde olduğuna işaret eden Özcan, "Bugün yapılan ekonomik saldırıların sebebi de 15 Temmuz ile aynıdır. O zaman başaramadıklarını bugün de başaramayacaklar. Darbe teşebbüsünü gerçekleştiren hainlerin, hukuk çerçevesinde hak ettikleri cezayı almaları için AK Parti il ve ilçe teşkilatları olarak darbe davalarının takipçisi olmaya devam edeceğimizi ve milletimizin sivil iradesine saldırı niteliğinde olan her türlü girişime karşı cansiperane mücadele içerisinde olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan ve beraberindeki milletvekili, belediye başkanı, gazi ve sivil toplum örgütü temsilcileri, açıklamanın ardından devam eden darbe davalarının bugünkü duruşmalarını izlemek için mahkeme salonuna geçti.