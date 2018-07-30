AK Partili Hakkı Köylü'nün sağlık durumu

ANKARA (AA) - Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün tedavisine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiği, genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Köylü'nün dün bir toplantıda yaşadığı şiddetli göğüs ağrısının ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi.

"Kendileri, orada yapılan başarılı bir anjiyodan sonra tedavisine devam edilmek üzere helikopter ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilmiştir. Şu anda hastanemizde tedavisine devam edilmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, genel durumu iyiye giden milletvekilinin tedavi sürecinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.