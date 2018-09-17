AK Parti'li gençler piknikte bir araya geldi

YOZGAT (AA) - AK Parti Sarıkaya Gençlik Kolları üyeleri piknikte bir araya geldi.

Hisarbey Yaylasında düzenlenen pikniğe AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Bülent Doğan, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Özer, yönetim kurulu üyeleri ve gençler katıldı.

AK Parti Sarıkaya Gençlik Kolları Başkanı Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte gençlere siyasette daha fazla aktif rol verildiğini söyledi.

Özer, gençlerle birlikte hem piknik yaptıklarını hem de istişarede bulunduklarını dile getirerek, "Katılımın yoğun olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu gibi faaliyetlerle arkadaşlarımız birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı buluyorlar ve yarınlar için de biz buradayız ve her zaman göreve hazırız diye güzel bir mesaj veriyorlar." dedi.