AK Parti'den

ANKARA (AA) - AK Parti Mamak İlçe Teşkilatınca, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.

Mamak İlçe Teşkilatının düzenlenen yürüyüşe, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili adayı Fatih Şahin'in yanı sıra diğer milletvekili adayları Ali İhsan Arslan, Elif Rabia Toptancı, Gökçer Doğan ve Fatma Öncü, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve ilçe teşkilat üyeleri de katıldı.

Tıp Fakültesi Caddesi'nden Dikimevi'ne kadar devam eden yürüyüşte, milletvekili adayları esnafla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.











