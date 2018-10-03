AK Parti'den SESOB'a ziyaret

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (SESOB) ziyaret ederek, Birlik Başkanı Beşir Köksal ile görüştü.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksu ziyarette Köksal ile bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Aksu, ziyarette Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Denetim Kurulu Başkanlığına seçilen Köksal'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Esnaf ve sanatkarların sorunları hakkında da Köksal'dan bilgi alan Aksu, teşvikler ve yerli üretimin artırılması için çalışacaklarını aktararak, "Sivas’ın gelişmesi ve kalkınması için de iktidar partisi olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ellimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Köksal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ekonomideki dalgalanmalara rağmen esnafın kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.

Sivas'ın sorunlarını her platformda dile getirdiklerini de kaydeden Köksal, AK Parti ile her zaman uyumlu çalıştıklarını aktardı.

Ziyarette AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Torun ve Bilal Dabanıbüyük de hazır bulundu.