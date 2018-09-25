AK Parti'den Rektör Çalış'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesine (ERÜ) atanan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, yönetim kurulu üyeleri ile Prof. Dr. Çalış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çopuroğlu, ERÜ'nün kentin her alanına büyük katkıları olduğunu belirterek, Prof. Dr. Çalış önderliğinde daha da ilerleyeceğini ümit ettiklerini belirtti.

Rektör Çalış ise ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını vurgulayarak, Türkiye'nin her alanda gelişimi ve hedefleri için üniversitelerin katkılarına ihtiyacı olduğunu ifade etti.