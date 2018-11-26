AK Parti'den öğretmenlere ziyaret

ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Teşkilatı öğretmenleri ziyaret etti.

İlçe Başkanı Süleyman Acar, yönetim kurulu üyeleri ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki tüm okul müdürlerini ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Acar, "24 Kasım Öğretmenler Günü hafta sonuna gelmesi sebebi ile haftanın ilk günü yeni haftamıza Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlamak istedik." dedi

Acar ve beraberindekiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile başladıkları ziyaretlerini sürdürdü.

