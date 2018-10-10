AK Parti'den Nallıhan'da mahalle toplantıları

ANKARA (AA) - AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı, mahallelerde halk ile buluşmaya devam ediyor.

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı, sorunları yerinde dinlemek, öğrenmek ve mahalleliyi dinlemek üzere ilçenin 100. Yıl Mahallesi'nde toplantı düzenledi.

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada, teşkilat başkanı Serhat Servi ile katıldıkları toplantıda, mahalle sakinlerini dinlediklerini söyledi.

Mahalle toplantıları kapsamında, halk ile buluşmaya devam ettiklerini belirten Güngör, "Toplantılara ilçe yönetimi olarak katılmaya özen gösteriyoruz. Bize göre çok verimli toplantılar geçiyor. İnsanlarla bire bir istişarelerde bulunuyoruz. Bunun sonucunda da yapacağımız çalışmayı ele alıp, ilgili makamlarla temasa geçerek, çalışmalarımızı başlatıyoruz." dedi.

Güngör, taşra mahalle gezilerini aksatmadan sürdüreceklerini belirterek, parti binasında özellikle muhtarları dinlemeye özen gösterdiklerini kaydetti.