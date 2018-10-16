AK Parti'den MHP'ye ziyaret

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, kısa bir süre önce MHP İl Başkanlığının partilerine ziyarette bulunduklarını hatırlattı.

İki siyasi partinin hem hal olmasının kent için de faydalı olacağını ifade eden Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Bu birliktelik hem Kayseri'ye katkı sağlar hem de kendi aramızdaki diyaloğu artırır. Bizler ziyaretinizden ziyadesi ile memnun kaldık. Sizlere ve yönetim kurulu arkadaşlarınıza teşekkür ediyoruz. Bizler de iadeyi ziyarette bulunmak istedik. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyor var olan diyaloğumuzu arttırma gayretinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kayseri'ye nasıl hizmet edebiliriz düşüncesiyle hareket ettiklerini anlatan Başkan Tok, "Kayseri'de sizin partiniz, bizim partimiz diye bir şey yok. Kayseri var. Genel Başkanımızın bizlere emir ve görüşleri var. Bunun özellikle bilinmesi gerekir. 'Cumhur İttifakı'na uygun hareket ve davranışta bulunacaksınız' talimatı bizim için emirdir. Bu ülkemiz için,devletimiz için daha çok çalışacağız anlamına gelmektedir. Ülkemizi kuşatan haçlı zihniyetini ortadan kaldırmak ve hilalin içerisinde yer almak için mücadele edeceğiz. Tabiki ufak tefek görüş ayrılıkları mutlaka olacaktır. Bunlar da bizim zenginliğimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.