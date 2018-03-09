AK Parti'den kadın polislere ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve yönetimi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisleri ziyaret etti.

Trafik Şube, Personel Şube ve Özel Kalem Müdürlüğündeki kadın polis memurlarını ziyaret eden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yalçın, polislerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yalçın, yaptığı açıklamada, kadınların hayata mücadelesinin bir güne sığmadığını belirterek, "Biz görevinin başında, ülkesi için üreten, geleceği için çalışan, çabalayan nice kahramanlık yazmış, evlat yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluk üstlenmiş analarımızın bütün kadınlarımızın her zaman yanındayız." dedi.