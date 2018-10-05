AK Parti’den esnaf odaları ve ETO'ya ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Nevşehir Milletvekili ve Eskişehir Koordinatörü Mustafa Açıkgöz ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Odası temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Şehrin kalkınması için fikir alışverişinde bulunulan toplantılarda Çalışkan, ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışkan, "Ortak akılla ve hep birlikte daha çok çalışarak yatırım ve istihdamı arttıracağız. Biz AK Parti olarak her zaman yeni ve yenilikçi fikirlerle yolumuza devam etme gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Bu ziyaretlerin çok önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Açıkgöz ise, şunları kaydetti:

"Seçim öncesi gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, şehrin talep ve sorunlarını dinledik. Bu ziyaretler bizim için çok önemli. Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak, yerel seçimlere yönelik çalışmalarımız kapsamında Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ticaret Odası temsilcimizle istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Toplumumuzun aktif gücü, ekonomimizin can damarı olan iş insanlarımızın ve esnafımızın takdirleri bizler için baş tacıdır."