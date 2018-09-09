AK Parti'den Çevre İçin Harekete Geç Projesi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları üyeleri, Çevre İçin Harekete Geç Projesi kapsamında kentte çevre temizliği başlattı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Neslihan Çavdar, doğaya sahip çıkma adına bugünkü etkinlikte yer aldıklarını kaydetti.

AK Parti Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığımızın çevre ve doğa temizliğine duyarlılık oluşturmak adına "AK Gençlik Çevre Hareketi" sloganıyla 81 ili kapsayan eş zamanlı örnek bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Çavdar, şunları belirtti:

"Daha yaşanabilir kentler ideali altında teşkilatımızla ve yurttaşlarımızla bir araya gelerek bu farkındalık hareketimizi kentlerimizi çöplerden arındırarak başlatıyoruz. Bilmemiz gerekir ki en iyi temizlik kirletmemektir. Bizler gelecek nesillerimize daha temiz bir doğa bırakmak istiyorsak yarının doğasını bugünden korumaya başlamalıyız. Çünkü çevreyi kirletmek kendi varlığımızı yok etmektir. Kendimiz kadar yaratılanlara saygı duymamız bunu gerektirir. Bu vesile ile öncelikle bu etkinliğimize katkı sunan herkese teşekkürü borç biliriz. Ve son olarak tüm insanlığa daha temiz bir çevrede mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz."