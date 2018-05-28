AK Parti'den AA'ya ziyaret

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve milletvekili adayları Ramazan Can, Bayram Salim Bozdemir ile Mustafa Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Kırıkkale Bürosu'nu ziyaret etti.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve milletvekili adayı Can, ADD'nin 27 Mayıs'la ilgili paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, milli iradenin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün sözde medeni toplumları temsil ettiği iddia edilen ülkelerin en büyük argümanı ve silahı olduğunu söyledi.

Bu milletin darbeyi yapanların ardında kimin olduğunu bildiğini vurgulayan Can, "Bu millet 15 Temmuz'da canı ve kahı pahasına, demokrasi ve milletin bağımsızlığı adına, Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle yollara, sokaklara döküldü, tanklara siper oldu, kurşunlara gövdesini siper etti ve demokrasi tarihi yazdı. Bu ülkeler bundan önceki bütün konuşmalarını, beyanatlarını, bütün kurumsal hafızalarını, kendilerini inkar ettiler. Konuşmaları tamamen sözdeymiş, samimi değilmiş. Darbeye alkış tutmaları manidardır. Darbenin arkasında da onlar mı vardı ki diye soruyorum." diye konuştu.

İkinci sıra adayı Bozdemir de vatandaşa hizmet için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, felsefelerinin vatandaşa hizmet olduğunu dile getirdi.

Üçüncü sıra adayı Arslan ise Kırıkkale'de uyuşturucu ile mücadele edeceklerini, gençleri en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, Kırıkkale'de TBMM'ye gitmeyen genç kalmayacağını kaydetti.