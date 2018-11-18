AK Parti’de temayül yoklaması

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuru yapan aday adaylarına yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan temayül yoklaması sonrasında konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, AK Parti'de ilk kez elektronik ortamda temayül yoklaması gerçekleştirildiğini söyledi.

AK Parti'nin her zaman tüm teşkilat üyelerinin fikir ve düşüncelerini önemsediğini belirten Başkan Aslan, şunları kaydetti:

"Partimizin merkez ilçe delegeleri bu temayül de oy kullanmayacaklar. Merkez ilçe haricinde Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe ve Akçakent olmak üzere 6 ilçemizden toplam 333 delegemiz ilçelerindeki belediye başkan aday adayları için dijital ortamda tercihlerini işaretliyorlar. Yapılan bu işaretlemeler sonucunda oluşan tercihler de aynı anda genel merkezimize aktarılmış olacak. Temayüllerde kağıt israfının da ciddi oranda önünü geçmiş oluyoruz. Yerel seçimler partimizin tüm il ve ilçe teşkilatları için çok önemlidir. 2019 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de başarıya ulaşacağımızdan şüphemiz yoktur. AK Parti, milletinin desteği ile kurulan ve milletine her zaman hizmet eden bir partidir."

Temayül yoklamasına, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez MYK Üyesi Mehmet Zeki Tuğrul katıldı.