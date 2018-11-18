AK Parti'de temayül yoklaması

KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen temayül yoklamasında parti delegeleri, dijital ortamda tercihlerini gerçekleştiriyor.

Türkiye’de ilk olan e-temayül sonuçları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşacak.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yaptığı açıklamada, oy verme işleminin bütün Türkiye'de aynı anda başladığını belirtti.

Temayül yoklamasının tüm teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştiğini dile getiren Başkan Angı, şöyle konuştu:

"Bu temayüle mahsus olarak bir takım yeniliklerimiz var. Kuruluşumuzdan bugüne her seçimde desteğini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimizle inşallah 31 Mart'ta bütün adaylarımızı 1. sırada sandıktan çıkaracağız. Teşkilat olarak bizler bu süreci yönetiyoruz. Bugün teşkilat mensuplarımızın mevcut belediye başkanlarımız burada bir takım değerlendirmeler yapacak. Saat 10.00’da başlayıp 16.00’da bitecek çalışmayla burada yapılan değerlendirmeler anlık olarak genel merkeze iletilecek."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise, temayül yoklamalarının AK Parti’nin Türkiye siyasetine kazandırdığı önemli bir katkı olduğunu söyledi.

Temayülün yeni bir adımla elektronik ortamda gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Büyükgümüş, "Burada çipli kartlar ile teşkilat mensupları oy kullanacaklar. Kimi istediklerine dair görüş paylaşacaklar. Ayrıca küçük bir anket doldurarak bu sonuçlar genel merkezdeki veri depolarına aktarılacak. Bu akşam itibariyle Cumhurbaşkanımızın bilgisayarında yer alacak. Bu temayül çalışması son derece çevreci bir harekettir. Yüzlerce ağaç kurtarmış ve israfı önlemiş durumdayız." diye konuştu.

Yoklamada, 221 aday üzerinden 3 bin 100 kişi oy kullanacak.