AK Parti'de temayül yoklaması

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.



Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen temayül yoklamasında konuşan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, teşkilat olarak ülke genelinde yaptıkları temayül yoklamasının Sivas'ta da gerçekleştirildiğini söyledi.

Durmuşoğlu, temayül yoklamasının ve yerel seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti'den belediye başkan aday adaylarına yönelik gerçekleştirilen temayül yoklamasında, yaklaşık 800 partilinin oy kullanacağı belirtildi.

Temayül yoklaması açılış programına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ile diğer parti yöneticileri de katıldı.