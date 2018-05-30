AK Parti'de seçim araçları teslim edildi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 24 Haziran'daki seçimler için hazırlattığı araç filosunun birinci kısımını ilçe teşkilatlarına teslim etti.

Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Karacan, teslim töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bel kemiğinin, ana omurgasının ve vazgeçilmezinin teşkilatlar olduğunu kaydetti.

Teşkilat mensuplarının evinden, barkından, işinden, gücünden, çoluğundan, çocuğundan, sosyal hayatından, dünyevi her şeyden feragat ettiğini anlatan Karacan, şöyle konuştu:

"Bu kutlu dava adına gecesini gündüzüne katarak, maddi, manevi bütün birikimlerini harcayan siz değerli teşkilat mensuplarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. AK Parti teşkilatlarını diğer partilerden ayıran en önemli nokta, seçimden seçime değil, 16 yıldır her daim birlik ve beraberlik içerisinde, 'bu ülke için ne yapabilirim?' düşüncesiyle birbirine kenetlenmiş şekilde çalışıyor olmasıdır.

Bu çalışmaları yaparken ilçe teşkilatlarımızın, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, mahalle teşkilatlarımızın daha rahat ve konforlu bir şekilde milletimize ulaşabilmesini sağlamak adına, karınca kararınca, dava arkadaşlarıma katkıda bulunabilmek için tüm ilçelerimizin hizmetlerine seçim araçlarımızı sunmak istedim. Allah hepimizi muvaffak eylesin. İnşallah çıktığımız bu yolda kazasız belasız geçireceğimiz seçim kampanyasıyla muvaffak olacağız ve hep birlikte liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya Müslümanlarına umut ışığı olduğu ve olmaya devam edeceği bu kutlu yolda yanında olmaya, beraber yürümeye, beraber ıslanmaya devam edeceğiz."