AK Parti'de istişare toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kütahya Milletvekili ve İç Anadolu Bölge Koordinatörü İshak Gazel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Çopuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekili Gazel'in, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe yönetim kurulları üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldiğini belirtti.

Gazel'in, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile tek tek görüştüğünü aktaran Çopuroğlu, verimli bir toplantı olduğunu kaydetti.

Çopuroğlu, toplantıda alınan kararların Kayseri'ye ve bölgeye hayırlar getirmesini diledi.