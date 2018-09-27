AK Parti'de İl Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca AK Parti Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in katılımıyla il yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kandemir ve milletvekillerinin katılımıyla il yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını ve önemli kararlar aldıklarını belirtti.

AK Parti'nin tüm birimleriyle her zaman diri olduğunu bu tür toplantılarla da teşkilat çalışmalarının nabzının tutulduğunu aktaran Çopuroğlu, "Bir dizi programlar için Kayseri'ye gelen AK Parti Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir, Bölge Sorumlumuz Halis Dalkılıç, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörümüz Malatya Milletvekilimiz Hakan Kahtalı, Kayseri milletvekillerimiz İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel ve il yönetim kurulu üyelerimizle istişare toplantısında bir araya geldik. Kararlar aldık. İstişareler yaptık. Alınan kararların şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.







