AK Parti'de aday adaylığı başvuruları

ANKARA (AA) - AK Parti'de 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanlığı için Ankara'nın Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde 32 aday adaylığı başvurusu yapıldığı bildirildi.

2019 yerel seçimleri dolayısıyla başkentin Ayaş ilesinde AK Parti'den belediye başkanlığı için 16 aday adayının başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Ayaş İlçe Başkanı Mustafa Pekol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeden belediye başkanlığı için 16 aday adayının başvuruda bulunduğunu belirterek, "Ayaş için kim aday gösterilirse gösterilsin ilçede belediye başkanlığını yeniden kazanmak için çalışacağız." dedi.

AK Parti Güdül İlçe Başkanı Ömer Eşen ise, ilçede 7 aday adayın başvurusunun bulunduğunu, seçimler sonucu ilçede yeniden AK Parti bayrağını dalgalandıracaklarına inandığını ifade etti.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz de, 8 aday adayının başvuruda bulunduğunu, aday adayları arasında 2 eski ilçe başkanı ve 1 eski belediye başkanı olduğunu belirtti.

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, ilçede aday adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Mete'nin başvuru yaptığını kaydetti.