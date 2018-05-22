AK Parti'de 149 isim liste dışı kaldı

- AK Parti tarafından YSK'ye sunulan 27. Dönem Milletvekilliği Aday Listesi'nde, partinin mevcut milletvekillerinden 149'u yer bulamadı - Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor - Partinin İstanbul milletvekillerinden Ayşenur Bahçekapılı, Aziz Babuşçu, Burhan Kuzu, Durmuş Ali Sarıkaya, Ekrem Erdem, Fatma Benli, Harun Karaca, İsmail Kahraman, Mehmet Metiner ve Metin Külünk de liste dışı kaldı